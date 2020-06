Un home que va intentar matar l'exparella a Girona clavant-li una ampolla trencada al coll accepta 4 anys de presó

Un home que va intentar matar l'ex parella clavant-li una ampolla trencada al coll ha reconegut els fets i ha acceptat 4 anys de presó i per un homicidi en grau de temptativa. Al judici, que s'ha fet a l'Audiència de Girona, l'acusat ha admès que cap a les set de la tarda del 10 d'octubre del 2018 va coincidir amb la víctima a un bar de Girona i la va començar a insultar.

La dona li va dir que la deixés en pau i va reiterar que la relació havia acabat. Quan la dona va sortir a fora a fumar, l'home va agafar una ampolla, la va seguir, va trencar el recipient contra terra i li va intentar clavar al coll. La víctima va poder esquivar l'estocada però l'home la va acabar ferint a la cara. Inicialment, l'acusat s'enfrontava a 6 anys de presó.

En un interrogatori breu durant el qual s'ha limitat a contestar "sí" a les preguntes, el processat ha reconegut íntegrament els fets de l'acusació. D'aquesta manera ha admès que cap a les set de la tarda del 10 d'octubre del 2018 es va trobar amb la víctima a un bar del carrer Pamplona de Girona.

Feia dues setmanes que la víctima havia posat punt final a una relació que havia durat un any i tres mesos. La dona estava al bar amb unes amigues quan l'acusat se li va asseure al costat i la va començar a insultar dient-li "ets una puta, que bé t'ho passes amb les teves amigues mentre jo pateixo". La dona li va dir que la deixés tranquil·la i va reiterar que la relació havia acabat.

L'acusat va deixar estar la víctima però es va quedar al bar. Quan va veure que la dona sortia fora del local a fumar, la va seguir i la va tornar a increpar dient-li si pensava continuar estant-se amb les amigues i assegurant-li que se n'aniria amb ell "sí o sí".

Llavors, l'acusat Marvin Jorge Zuniga, va tornar a entrar al bar, va agafar una ampolla de vidre de cervesa i va tornar a sortir a l'exterior. Segons ha admès, un cop a fora va rebentar l'ampolla contra el terra i li va intentar clavar al coll a la víctima. La dona ha explicat al judici que va poder esquivar aquesta estocada però que el processat li va acabar fent talls a la cara amb l'ampolla trencada.

Segons la fiscalia, l'acusat va atacar la víctima "amb intenció de causar-li la mort" i sabent del "risc" que suposava l'atac al coll. La dona va aconseguir entrar dins el bar i refugiar-se a la cuina mentre el processat, que va trencar una altra ampolla, li deia "et mato a tu i després em mato jo". La va intentar perseguir però l'amo del bar ho va impedir. Aleshores, el processat es va autolesionar al coll, poc abans de marxar del local.

Com a conseqüència de l'atac, la dona va patir lesions a la galta esquerra i la van haver de traslladar a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona on la van haver d'operar especialistes en cirurgia estètica. A més, li ha quedat una cicatriu.

La fiscalia sol·licitava 6 anys de presó per l'intent d'homicidi i 15 dies de localització permanent per un delicte d'injúries i vexacions injustes. Com que l'acusat ha reconegut els fets, ha rebaixat la petició inicial a 4 anys de presó, 4 anys de llibertat vigilada i 5 de localització permanent pels dos delictes.

A més, demana que no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima durant 7 anys per la temptativa i durant 6 mesos pel delicte lleu d'injúries. En concepte de responsabilitat civil, reclama que indemnitzi la víctima amb 15.875 euros.

L'acusació particular i la defensa s'han adherit a l'escrit del fiscal. La fiscalia i les parts aprecien a l'acusat una agreujant de parentiu i una atenuant de drogoaddicció. L'home ha arribat al judici custodiat pels Mossos d'Esquadra perquè està en presó preventiva des del 13 d'octubre del 2018 per aquests fets.