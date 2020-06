El Govern incrementa els recursos i dotacions per fer front a la campanya forestal que comença dilluns

El conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, han transmès un missatge de coordinació i d'unitat d'acció per reforçar de manera clara la gestió forestal i la prevenció dels grans incendis forestals amb vista a la campanya forestal que comença dilluns vinent. Buch i Jordà han comparegut de manera telemàtica al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d'incendis.

Risc baix d'incendi en l'inici de campanya

La consellera Jordà ha explicat que el punt de partida de la campanya 2020 en relació al risc d'incendi és baix gràcies a les pluges constants que hem tingut aquests mesos. L'estat de la vegetació, calculat a partir de les precipitacions i les temperatures en cada punt del territori, evidencien encara una sequedat de la vegetació molt baixa i per sota dels índexs esperats en aquestes alçades de l'any. El nombre d'incendis forestals i les hectàrees cremades fins ara és la més baixa en 15 anys.

Tot i això, Teresa Jordà ha advertit que "caldrà estar alerta i atents a l'evolució durant els següents mesos, potenciar i continuar amb les feines de prevenció i de conscienciació, i no baixar la guàrdia en cap moment".

Agricultura destina més de 17 M€ en prevenció d'incendis

El pressupost destinat aquest 2019 a prevenció d'incendis, és de 17,2M €, dels qual 14,4 M € corresponen a actuacions de prevenció a través d'inversió directa del DARP o a través de línies d'ajut per a actuacions de prevenció a particulars, ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). La resta es destina a despeses de personal directament relacionades amb la prevenció i als operatius de les campanyes, tals com contractació de mitjans aeris, campanyes informatives o manteniment de les ADFs

Prevenció d'incendis tot l'any

Una de les característiques de la prevenció d'incendis és que es realitza durant tot l'any. El Departament d'Agricultura desenvolupa un seguit d'actuacions, al llarg de l'any, per a prevenir els incendis forestals, amb obres i actuacions per fomentar la resiliència dels boscos als incendis i també amb les tasques de vigilància i suport a l'extinció pròpies de les campanyes. "Fem bona la premissa que els focs s'apaguen a l'hivern, ja que moltes de les actuacions de prevenció i de gestió forestal sostenible es realitzen aleshores". La consellera Jordà ha volgut sintentitzar i posar en valor les actuacions que en matèria de prevenció es realitzen des del DARP de manera continuada al llarg de l'any.

Així ha explicat que el millor mecanisme de lluita i de prevenció és la gestió forestal continuada, integrant de manera sostenible totes les mesures de prevenció necessàries i sempre vetllant per la conservació i la protecció dels nostres boscos per garantir-ne la seva continuïtat.

La consellera ha destacat que "només amb la participació activa dels propietaris forestals i els agents socials, ambientals, polítics i la ciutadania en la configuració de les polítiques forestals i de prevenció d'incendis podrem assolir aquesta excel·lència". Durant la compareixença, Jordà ha incidit també en la gestió forestal que no executa directament però que fomenta a través d'altres actors implicats en la prevenció, una cogovernança on juguen un paper fonamental les Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) que, amb 30 anys d'història, són l'exemple viu de la implicació de la nostra societat civil en la prevenció i suport a l'extinció durant tot l'any.

Agents Rurals: prevenció, vigilància i investigació dels incendis forestals

La tasques relacionades amb els incendis forestals són una de les principals tasques del Cos d'Agents Rurals i representen un 20% del total de les actuacions que es realitzen durant l'any. Estan basades en tres eixos diferenciats: la prevenció, la vigilància i la investigació.

Les tasques de prevenció són múltiples i s'allarguen durant tot l'any. En destaquen les inspeccions que es realitzen a les línies elèctriques o a les vies de tren; les campanyes de reducció de riscos com el borrissol; les actuacions de control com la campanya de la sega, per la revetlla de Sant Joan o de control de les activitats de risc d'incendi forestal del 15 de març al 15 d'octubre.

Dins les tasques de sensibilització, enguany s'ha iniciat una prova pilot a Avinyó (Bages) contra el llançament de burilles. Després d'un anàlisi dels incendis forestals provocats per aquest tipus de fets, que representen un 5% del total d'incendis però un 30% de les hectàrees cremades, els Agents Rurals van detectar 9 punts negres a les carreteres catalanes on ara s'hi intentarà incidir.

Un dels altres eixos és la vigilància del medi natural. El Cos d'Agents Rurals és present 365 dies a l'any al territori, patrullant per les zones amb massa forestal o sobrevolant-les amb l'helicòpter del cos. Aquesta presència permanent fa que durant la campanya d'estiu s'intensifiquin les tasques per tal de detectar i poder actuar amb rapidesa quan s'avisten columnes de fum.

Més enllà de les tasques de prevenció i vigilància, un cop es produeix un incendi forestal són els Agents Rurals qui s'encarreguen de la investigació de les causes. Durant l'any 2019 el 70% dels incendis forestals varen ser provocats per causes antròpiques. En concret, un 29% varen ser intencionats, el 21% es van produir a causa de negligències humanes i un 20% per accidents.

Tancament campanya forestal 2019

L'estiu passat va ser un dels pitjors dels últims anys en quant a perill d'incendi. Una primavera molt seca i poc plujosa va fer que la vegetació presentés un estrès hídric important. La campanya, a més, va començar amb molts episodis de calor continuats. Tot això es va combinar amb humitats relatives extremadament baixes, sobretot els dies de grans onades de calor i temperatures màximes molt elevades amb episodis de vents.

Tot i aquestes condicions adverses, la bona tasca preventiva del Departament d'Agricultura i la bona feina d'extinció des del Departament d'Interior van fer que, tot i tenir un gran incendi forestal a la Ribera d'Ebre, la xifra total d'hectàrees cremades se situés per sota de la mitjana dels darrers quinze anys.

En total es van cremar a Catalunya 6.459,10 hectàrees, de les quals 4.462,52 forestals. 6.081,32 ha són només d'un sol incendi, el de la Torre de l'Espanyol, el 26 de juny. Dels 233 incendis forestals de la campanya 2019, només 11 van ser de més de 10 hectàrees totals (el 4,72%), 23 d'entre 1 i 10 hectàrees (9,87%) i la gran majoria, 199 incendis forestals, van ser de menys d'una hectàrea (85,41%). El segon incendi forestal en importància de la campanya 2019 va ser el de Capellades, el 24 de juliol, amb poc més de 56,1 hectàrees cremades. La tendència a la reducció del numero d'incendis és constant i el salt en la reducció de la superfície cremada en grups de 5 anys des de 1994 és important.