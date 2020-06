Girona trasllada les gestions que es feien dins l'Ajuntament al vestíbul del Teatre

Girona ha implantat el sistema de cita prèvia i ha traslladat al vestíbul del Teatre les gestions que fins ara la ciutadania feia a dins l'Ajuntament. D'ençà que es va obrir el sistema i fins aquest dimecres –quan el servei ja ha començat a funcionar- s'han donat 870 cites, la majoria de les quals s'han demanat a través de la web. Al vestíbul del Teatre s'han instal·lat onze taules amb mampares i hidrogel des d'on es fan els tràmits, que se sumen a les set de l'oficina d'atenció ciutadana. Per evitar desplaçaments, es prioritza que les gestions es resolguin per telèfon o internet quan es demana hora. La tinenta d'alcaldia Maria Àngels Planas diu que el coronavirus ha "accelerat" la implantació d'un sistema que "ha vingut per quedar-se".