Girona registra un repunt de divuit nous contagis i les hospitalitzacions tornen a l'alça

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir en l'últim balanç del Departament de Salut divuit nous contagis per coronavirus i una defunció. Són sis casos més que en l'informe publicat dilluns, quan les notificacions van caure després de dos dies amb una trentena de nous casos diaris. En termes generals, la xifra de notificacions diària se segueix mantenint per sota de la cinquantena des de finals de maig -segons l'informe retrospectiu que ordena els nous casos segons el dia que va sortir el resultat de la prova PCR-, i el dia que se n'han xifrat més des de llavors ha estat el dimecres de la setmana passada amb 40 nous casos.

Juntament amb els nous contagis, les hospitalitzacions també van pujar en el balanç d'ahir després de dues setmanes de baixada continuada. Es tracta de dos ingressos nous, ambdós a l'hospital de Blanes, tal com va informar la Corporació del Maresme i la Selva. Fins ara només quedava un cas amb covid-19, per la qual cosa l'hospital torna a comptar amb tres ingressats amb coronavirus.

Pel que fa als casos hospitalitzats de caràcter greu, es mantenen a sis per quart dia consecutiu. En canvi, dos professionals sanitaris contagiats amb coronavirus s'han recuperat i en queden 25 que encara estan de baixa per aquesta malaltia.

Des de l'inici de la pandèmia s'han xifrat 6.904 casos de coronavirus a Girona i un total de 786 defuncions. A més, s'han donat 2.666 altes hospitalàries.

Més de 10.000 sospitosos diaris

El Ministeri de Sanitat no va comptabilitzar cap mort amb coronavirus en el seu informe d'ahir, per la qual cosa la xifra total es va mantenir per tercer dia consecutiu en 27.136 casos, i va reduir de 56 a 50 les defuncions registrades durant l'última setmana. Tot i això, els contagis detectats les últimes 24 hores va augmentar de 48 a 84 nous casos.

D'aquests, més de la meitat es van confirmar a Madrid, que va comunicar 45 nous positius en un dia i 23 decessos durant l'última setmana, mentre que Catalunya va diagnosticar altres 17 casos en 24 hores i quatre morts en set dies, dos menys que Castella i Lleó i Astúries, que en van registrar quatre i un contagi més, respectivament. Durant els últims set dies es van comptabilitzar 2.178 positius nous; la gran majoria també a Madrid, on ascendeixen a 711, i Catalunya (685); així, la taxa d'incidència acumulada (casos diagnosticats per cada 100.000 habitants) és de 4,63, encara que amb enormes diferències segons les autonomies. Pel que fa als últims catorze dies, serien 5.265 els contagis confirmats.

Les xifres respecte de la situació sanitària de Catalunya divergeixen, com és habitual, amb les que dona el Departament de Salut, que ahir va xifrar 171 nous casos i cinc defuncions, que situen els casos totals en 68.670 i les morts en 12.408 des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va explicar ahir que a Espanya s'estan detectant cada dia entre 10.000 i 12.000 casos sospitosos de Covid-19. Així mateix, Simón va destacar que pràcticament el 90 per cent de totes les persones amb sospites d'haver-se infectat pel nou coronavirus se'ls està realitzant un test per a confirmar si pateix o no la malaltia. D'aquesta manera, Simón va reiterar que l'evolució de la transmissió del coronavirus a Espanya es manté en una tendència «descendent suau».

Al mateix temps, Simón va destacar que aquesta tendència s'està mantenint també en altres països d'Europa. Fins ara s'han notificat almenys 2.262.981 casos confirmats, si bé els països amb més casos notificats són Rússia (485.253), el Regne Unit (287.399), Espanya (241.966), Itàlia (235.278) i Alemanya (184.543).

El país amb el nombre de morts més elevat és el Regne Unit (40.597), seguit d'Itàlia (33.964) i França (29.209).