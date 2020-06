Girona ha atès 111 persones sensesostre al pavelló de Palau II

Fins a 111 persones sensesostre han passat pel pavelló de Palau II de la ciutat de Girona, que durant el confinament s'ha convertit en un centre d'atenció per sensellar. De tota manera, hi ha 12 persones que l'Ajuntament ha fet fora per haver incomplert la normativa. L'equipament tenia una capacitat màxima de 80 persones que s'hauria pogut ampliar fins al centenar de llits, tot i que no ha estat necessari. En el moment amb més usuaris hi havia 82 persones, tal com ha detallat la regidora de Drets Socials, Núria Pi. El consistori ha tancat aquest dimecres l'espai de forma definitiva i ha quantificat el cost en 205.000 euros.