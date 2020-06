Denuncien deu establiments de Girona per allargar els horaris i realitzar activitats no permeses

Els busos de la ciutat de Girona deixaran de fer servir efectiu a partir de l'1 de juliol, ja que l'Ajuntament de Girona ha anunciat que tots els bitllets senzills s'hauran de pagar amb "mitjans telemàtics" com ara la targeta de crèdit. Així ho ha anunciat aquest dimarts l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, qui ha detallat que la mesura "ja s'està aplicant a molts altres municipis" i servirà per "mantenir la salubritat" dels usuaris del bus i dels seus conductors. Per altra banda, l'alcaldessa ha anunciat que fins aquest divendres la Policia Municipal de Girona havia interposat deu denúncies a establiments de la ciutat que superaven l'aforament màxim o que havien allargat els horaris de la terrassa o que feien activitats no permeses.

L'Ajuntament de Girona retirarà l'efectiu dels busos urbans de la ciutat a partir de l'1 de juliol. Això vol dir que tots els usuaris hauran de pagar el bitllet senzill i la recàrrega de qualsevol targeta de viatges amb targeta de crèdit. L'alcaldessa de la ciutat ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa en què ha detallat que la mesura servirà per "mantenir la salubritat" tan dels conductors dels busos com dels seus usuaris.

Segons Marta Madrenas, el pagament "exclusivament" per mitjans telemàtics ja es fa en altres ciutats i algunes d'elles ja ho van aplicar abans de la pandèmia. De fet, Madrenas ha apuntat que la nova mesura també permetrà "guanyar temps en els trajectes", ja que els conductors no hauran d'estar pendents de donar canvi als passatgers.

Mentrestant, l'alcaldessa també ha anunciat que a partir del dilluns vinent els usuaris del transport públic a la ciutat ja podran tornar a entrar per la porta del davant dels busos. Des que va començar la crisi sanitària, la gent havia de pujar per la porta del darrera per evitar contacte amb el conductor i reduir el risc de contagi. A més, s'augmentaran les freqüències de les línies L-7 i L-11 i ja circularan cada mitja hora. Tot i així, Marta Madrenas ha assegurat que només hi ha un 20% dels usuaris que hi havia abans de la pandèmia.

Deu denúncies a establiments

Per altra banda, la Policia Municipal de Girona ha denunciat fins aquest divendres a deu establiments de la ciutat. Dos d'ells perquè van realitzar activitats no permeses durant la fase 2 i la resta per haver allargat l'horari de terrasses més del permès.

Sobre l'ampliació de terrasses, l'alcaldessa de Girona ha detallat que hi ha 162 locals que han aconseguit estendre les taules per les voreres i carrers de la ciutat i n'hi ha 9 a qui se'ls ha denegat la sol·licitud d'ampliació de terrasses. Es tracta de locals que, segons Madrenas, no hi havia cap alternativa per ampliar la capacitat dels locals sense posar en risc la salut pública.