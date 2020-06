Unes 300 persones criden contra el racisme en una manifestació que surt de Salt i acaba als Jutjats de Girona

Unes 300 persones s'han manifestat aquest diumenge per protestar contra el racisme. Malgrat la pluja i que inicialment estava prevista una concentració a la Plaça de la Llibertat de Salt (Gironès), finalment han acabat marxant a peu fins a Girona on s'han aturat a la Subdelegació del govern espanyol primer, i als Jutjats després. Allà han fet discursos contra el racisme i han tornat caminant cap a Salt, escoltats per un fort dispositiu policial de més d'una vintena de dotacions, entre ARRO, Brigada Mòbil i Seguretat Ciutadana. Els organitzadors han volgut desmarcar-se dels aldarulls de dilluns passat i lamenten que "hagi quedat aquella imatge" de la manifestació que volia denunciar el racisme després de la mort de George Floyd.