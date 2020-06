«Brots verds»: torna la Girona de plató amb un rodatge al cor del Barri Vell

Encara hi ha multitud d'establiments tancats a Girona i negocis a mig fer i desfer. No només als afores, també al casc antic: La joguina preferida dels successius governs municipals. Ara mateix, al Barri Vell no hi ha turisme - alguns ho aplaudeixen però d'altres en viuen- i els veïns caminen amb més amplitud que mai.

Però aquest divendres al matí va aparèixer un grup d'una cinquantena de persones amb càmeres, altaveus, llums, taules de so, la gorra al revés, ulleres de sol i una desena de camions i furgonetes per participar en la gravació de l'anunci d'un model de vehicle de la marca Audi. Van tornar els enyorats talls de trànsit a la plaça del Vi i la reserva d'espais per als vehicles especials participants en la filmació. N'hi havia d'estacionats a la plaça Catalunya, a tocar del pont de Pedra i al carrer Santa Clara.

La gravació anava a càrrec de la productora Digital Media Lab Prod S.L i permetia veure un vehicle circulant pel carrer Nou del Teatre, la plaça Bell-lloc i la plaça del Vi, amb una tela negra, algun cartell anunciant un fals bar a la plaça Bell-lloc- com si a la zona no n'hi haguessin sis que ja omplen les terrasses de nou. Els pla de la càmera semblava curt. Possiblement però no n'hi haurà prou si volen evitar la multitud de banderes estelades i pancartes independentistes que hi ha a la zona. entre els participants hi deu haver un expert en programames d'edició.

Ha tornat la Girona de plató. La que va lluir-se al món gràcies a Joc de Trons, el Perfum, sèries coreanes o Soldados de Salamina. La que gestionava més d'una cinquantena de rodatges a l'any des de la Girona Film Office. Per alguns, és un «brot verd» del retorn a la normalitat que alguns no voldrien si això vol dir captar visitants, soroll o brutícia.

L'equip de gravació d'aquest anunci portava els seus propis aliments amb una zona de cafeteria i una food truck. Tots amb diferents contenidors de reciclatge. A més, van reservar, durant el migdia, tota la terrassa d'un bar de la plaça Jacint Verdaguer per poder menjar amb comoditat.

Les normatives de seguretat i higiene permetien veure com tots els treballadors, excepte l'actriu del rodatge, dins del vehicle, anaven amb mascareta. Fins i tot hi havia una infermera que prenia la temperatura a tots els membres de l'equip i ho anotaven un full.