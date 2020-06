L'Espai Gironès reobre sota mesures d'higiene i seguretat

E l centre comercial Espai Gironès de Salt ha obert aquest dimarts les portes en una jornada sense massificacions però amb un degoteig constant de visitants i clients. Molts desconeixien les restriccions, tot i semblar obvi que hi havien de ser, però les trobaven adequades. En alguns comerços hi havia petites cues per entrar degut a les limitacions d'aforament. Per exemple, en una botiga de videojocs on hi podia haver un màxim de sis persones a l'interior. La xifra de capacitat varia segons la superfície de cada establiment. Hi havia locals que podien admetre fins a 77 clients, per exemple.

A mig matí, hi havia unes 800 persones a l'interior del centre comercial, quan la capacitat màxima autoritzada era de 4.135 persones al mateix temps. per tant es podia entrar sense problemes i passejar sense sentir-se insegur. En algunes botiges hi penjaven cartells cridaners anunciant descomptes o rebaixes en els seus productes.

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, explicava que els comerços estaven molt «contents i esperançats» amb la reobertura de l'equipament que acaba de fer quinze anys. Segons el màxim responsable de la gran superfície, el centre centre comercial, ha obert amb «el 98% d'establiments en funcionament i amb les màximes garanties d'higiene i seguretat». Alguns comerços que segueixen tancats preveuen aixecar les persianes els propers dies quan s'aixequi l'ERTO als seus treballadors. Entre els locals tancats n'hi ha de grans marques tèxtils. A la zona de restauració també hi ha un parell de locals tancats però està previst que obrin aquesta setmana quan acabin de tenir tota la maquinària a punt.

En un dia d'entre setmana i laboral normal fora de pandèmia, es calcula que hi passarien entre 12.000 i 16.00 persones. Un dimarts, que sol ser el dia de la setmana més fluix, se sol estar a prop dels 12.000. El gerent veia difícil fer un càlcul de quantes persones podia passar aquest primer dia pel centre comercial però tenia clar que en cap moment hi hauria, al mateix temps, el màxim de 4.135 persones a dins del recinte, que és el 30% de l'aforament total de l'edifici.

L'equipament monotoritza cada 15 minuts quantes persones hi ha al centre comercial perquè té un comptadors als accesos per saber les entrades i sortides de persones. Pau Jordà va explicar que si en algun moment s'acosten a la xifra màxima, ja començarien a ralentitzar les entrades. Seria sobre els 3.700 clients.

Hi havia llocs concrets per entrar i era obligatori rentar-se les mans i portar mascareta. Això provocava alguna cua esporàdica.

Molts clients tenien clar perquè anaven al centre comercial, però d'altres no: «Venim a mirar i no s'havia les restriccions per entrar», deia un client que no es va voler identificar just abans d'entrar.

«Ens vam comprar una samarreta en línia i l'hem de canviar», explicava Roser Plantès de Fornells de la Selva . No sabien que hi havia restriccions per entrar però hi van topear de ple mentre esperen per rentar-se les mans. «Les sandàlies dels nens van petites. Vam mirar per internet però les voliem provar», relatava Marina pujol de Cornellà del Terri, que tampoc sabia que hi hauria limitacions i condicionants per accedir a l'interior de l'edifici.

El centre comercial havia dut a terme una enquesta en línia per tal de conèixer les necessitats dels clients de cares a la reobertura i les respostes van servir de base per elaborar un pla de mesures d'higiene i seguretat.

A partir d'ara, i segons el pla establert, a cada un dels accessos del centre comercial hi ha un espai per entrar i un altre per sortir; i s'entreguen mascaretes i guants a les persones que no en portin. També hi ha 56 dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits per tot el centre comercial. El servei de neteja és constant, s'ha reforçat la desinfecció i es controla l'aforament segons el que marca la normativa.

També hi ha rutes de compra segura, amb senyalització al terra que recorda que cal guardar la distància de dos metres i s'han indicat els sentits de circulació. Hi ha vinils a terra que marquen les distàncies de seguretat i s'han marcat els punts per esperar torn; i també hi ha cartells informatius amb les mesures adoptades i les pautes a seguir. A més, es recorda l'ús de mascareta i guants; la necessitat de respectar els aforaments; i es recomana el pagament amb targeta.

Pel que fa als ascensors, es recomana fer servir les escales, i en el cas d'utilitzar-los es recorda que només pot entrar-hi una persona o una persona amb dos menors, es demanarà intentar no tocar portes ni parets , i fer servir l'hidrogel abans i després de polsar els botons. Als lavabos també hi ha aforament limitat i cartells amb recomanacions

Les zones recreatives i de descans han de mantenir-se, per ara, tancades, com mana la normativa.