La manifestació antiracista deixa danys en vehicles, un supermercat, un restaurant, els jutjats i un banc

El pas de la manifestació antiracista que es va convocar ahir a Salt va acabar amb alguns disturbis i danys en mobiliari urbà i edificis privats de la població i Girona, on va acabar la mobilització.







.

Desperfectes a Girona

Devesa davant palau firal pic.twitter.com/KoKYHRbIJV — Mireia (@MireiaBosch) June 1, 2020

Els organitzadors es desmarquen dels incidents

Aquesta mobilització es va convocar a SaltVa arribar a convocar unessegons fonts policials. Va tenir un inici pacífic però després tot i la forta pluja que queia a Salt va derivarVa començar a les sis de la tarda a la plaça Llibertat de Salt, que estava blindada per la policia i va congregar veïns de la població i d'altres localitats.Durant el recorregut, els participants van cridar proclames antiracistes però alguns grups van causarVan tirar una gran pedra a una furgoneta dels antivalots dels Mossos d'Esquadra , van trencar el vidre d'un autobús urbà de Salt i també, van causar danys a cops de paraigua a un altre vehicle.A Salt, on també van anaral seu pas en direcció Girona, també van trencar el vidre d'una entitat bancària. Els Mossos d'Esquadra van estar vigilant en tot moment els manifestants.Posteriorment, la manifestació es va traslladar cap a Girona, el grup que va anar disminuint, concentrant unes 300 persones, va arribar a tallar la carretera Barcelona, va passar pel carrer de la Sequia i plaça de l'U d'Octubre. Va manifestar-se davantTot seguit, el grup de manifestants antiracistes també van traslladar-se cap a la zona delUns quants joves també van traslladar-se fins a la zona de les Hortes de Santa Eugènia. Aquí, v, que posteriorment van utilitzar per llançar, segons fonts consultades.Alhora, també van entrar a un restaurant deTambé resten a l'espera de denúncia del supermercat on es va produir el robatori amb força -de taronges- i els policies estan investigant els causants dels danys i desperfectes per acabar-los imputant els fets.AfroVibes, entitat convocant de l'acte d'ahir a Salt s'ha desmarcat dels incidents i ha demanat disculpes als establiments i persones "afectades pel comportament d'un grup reduït" de manifestants. L'entitat explica que van desconvocar la manifestació un cop van arribar davant l'ajuntament de Salt i que així ho van dir per un megafon. Afegeixen que "una vintena de nois amb unes idees diferents a les nostres" van ser les que van instar la resta de manifestants a dirigir-se cap a la comissaria i més tard cap a Girona. "Vam posar-nos a recollir els contenidors que es van tirar, perquè nosaltres no buscàvem la imatge que es va donar a entendre", afirmen.