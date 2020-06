Experiment social: 3 km comptant quanta gent porta mascareta

Que si poca gent porta mascareta, que si la porta malament o que es manté les distància social i no cal portar-ne. Són observacions que avui en dia es fan quan es parla de l'obligatorietat de dur mascareta amb el seu reguitzell d'excepcions. Però els esveraments que fan molts ciutadans sobre la gran quantitat de gent que no porta mascareta són reals? Ho hem anat a comprovar. Escollim un trajecte en línia recta d'un dels vials més llargs de Girona, el carrer Santa Eugènia. Des de la plaça Marquès de Camps fins arribar al parc de Núria Terés i al terme municipal de Salt. És més d'un quilòmetre i mig. Més de 3 quilòmetres si es fa també la tornada, com serà el cas.

L'hora escollida és probablement l'única d'aquest dimecres amb un sol asfixiant, les dotze del migdia, amb 26 graus de temperatura a l'ombra. La vorera va canviant segons el tram. Hi ha zones on l'amplada és de 2,7 metres (entre la Punxa i la Rotonda dels Maristes), altres en què tant sols fa 1,8 metres (prop de la Marfà) i altres en què hi ha fins i tot 4,5 metres d'amplada (a tocar del carrer Garrotxa). En molts llocs doncs, es fa necessari sí o sí portar mascareta ja només avançant una persona o creuant-s'hi. I més si es té en compte que ningú camina vorejant l'asfalt o arran de les façanes. Per si no n'hi ha prou, hi ha un tram on el carril bici passa per la vorera. En altres punts hi ha bústies de correus, contenidors, papereres, escocells amb - i sense- arbres i taules, bancs d'una parada de bus, els rebaixos per accedir a guals des de la calçada, un quiosc de l'ONCE, i cadires d'alguns bars. Fins i tot, gent aturada enmig de la vorera xerrant.

En tot aquest trajecte d'anada i de tornada ens creuem amb unes 200 persones. N'hi ha una desena que tenen sis o menys anys i per tant estan exempts. De la resta, comptem 193 persones adultes. D'aquestes, 113 porten mascareta i la duen correctament, tapant la boca i el nas. És pràcticament un 59%. De la resta, n'hi ha 41 que no en porten o que la tenen amagada en un indret poc visible. Potser són de la teoria del "jo controlo", pensen que l'altre ja s'apartarà o formen part d'alguna de les excepcions. Hi ha 17 vianants que la porten a la barbeta, 16 amb el nas sortint per sobre de la mascareta, 4 la porten a la mà, una persona a l'orella i un home porta un buff. Curiosament no en trobem cap que les porti al colze. Una part del cos on, d'altres cops sí que havíem avistat.

Entre les apreciacions, hi ha diverses persones que porten la mascareta a la barbeta perquè estan fumant. Una de les persones que anava sense protecció estornuda però ho fa a l'avantbraç. Entre els que no porten mascareta hi ha un grup de 5 adolescents que porten gossos lligats, quatre dels quals no se sap si la tenen amagada o no en duien i una cinquena la porta a la mà. A les terrasses - fora del recompte-, molta gent la té penjant de l'orella, possiblement perquè no sap on guardar-la. Molts dels qui ensenyen el nas, són gent gran. Durant el trajecte també ens hem d'apartar pel pas de dos patinets elèctrics - en un cas el conductor porta mascareta i en l'altre no-, i hem d'esquivar un parell de cues: una per entrar en una perruqueria i una per entrar a un estanc, tots dos a tocar de la plaça del Barco.