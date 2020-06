Salt ha acollit aquesta tarda a Salt una marxa antiracista que s'ha iniciat a la plaça de la Llibertat. En el transcurs de l'acte s'han cridat consignes com "prou d'abusos policials" o "no puc respirar", les últimes paraules que va pronunciar l'afroamericà George Floyd abans de morir a mans de la policia de Minneapolis. També hi ha hagut moments per donar suport als temporers que participen en la campanya de la fruita a Lleida. La manifestació s'ha aturat davant l'Ajuntament, on els concentrats han llegit un manifest, i davant la comissaria compartida dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Segons fonts policials, hi ha hagut llançaments d'objectes i tres vehicles han patit danys, un d'ells dels Mossos d'Esquadra per l'impacte d'una pedra, un turisme i un autobús. La manifestació s'ha desplaçat des de Salt fins a Girona.











A #Salt sortim al carrer contra el racisme institucional i la violència policial. El jovent crida "no puc respirar"!! #Antifa #Antiracista pic.twitter.com/ImLCgwnJrh — Judit Font Redolad (@JuditSalt) June 1, 2020

"No és una lluita de blancs contra negres, no és una lluita de negres contra blancs, és una lluita de totes contra el racisme". Aquí estem les antiracistes! #BLACK_LIVE_MATTER #GeorgeFloyd #SaltAntiracista pic.twitter.com/O2TXKsJ9cX — Espai Antiracista (@EAntiracista) June 1, 2020

Manifestació antiracista a Salt.

Més informació a https://t.co/hXxXQvQ1xG pic.twitter.com/b1V2Nq7v2l — Diari de Girona (@DiarideGirona) June 1, 2020

Donant suport a la mobilització #antiracista a #Salt en suport a #BlackLivesMatter En breu ens diuen que hi ha caminada. Avancem per tombar l'estat racista i policial! ? pic.twitter.com/eUDcC3sjn1 — Endavant Nord-Oriental (@endavant_nord) June 1, 2020

A Barcelona, unes 500 persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant del consolat dels Estats Units de Barcelona per protestar contra la violència racial de la policia nord-americana, després que George Floyd, un ciutadà afroamericà de Minneapolis, a Minessota, morís asfixiat per un agent blanc. Els manifestants han arribat al consolat des de diversos indrets de la ciutat amb pancartes que portaven lemes com 'No puc respirar'.