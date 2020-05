4.300 clients com a màxim, mascaretes, itineraris marcats i 56 punts amb hidrogel: l'Espai Gironès afronta la reobertura

Si res no es torça, la regió sanitària de Girona entrarà la setmana vinent en fase 2. I entre d'altres, això permetrà reobrir centres comercials. L'Espai Gironès de Salt ja es prepara perquè les botigues i locals d'oci i restauració tornin a aixecar persianes i ha impulsat un pla amb tot un paquet de mesures per garantir la seguretat contra la covid-19. Les entrades i sortides de clients es monitoritzaran cada quart d'hora, per garantir que no hi hagi més de 4.300 compradors a dins i així respectar el límit del 30% d'aforament. Es repartiran mascaretes i guants, hi haurà 56 punts amb dispensadors d'hidrogel arreu de la galeria i s'han senyalitzat itineraris a terra. A més, s'incrementarà el personal de vigilància, manteniment i neteja.

D'ençà que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus, l'activitat comercial a l'Espai Gironès ha estat gairebé nul·la. Tan sols es manté obert un supermercat i algun servei de telefonia. La resta de locals –molts d'ells, botigues de roba, de complements o locals de restauració- fa més de dos mesos que tenen les persianes abaixades.

Ara, però, quan la regió entri a la fase 2 de la desescalada, el centre comercial podrà reobrir portes. La data que ja hi ha fixada al calendari és el 2 de juny (perquè el dia 1 és festiu). Per garantir la seguretat davant el coronavirus, l'empresa que gestiona l'Espai Gironès, Multi Spain Management SA, ha preparat un pla específic que inclou tot un paquet de mesures. I algunes d'elles, ja són ben visibles als –encara- passadissos buits de la galeria.

S'han instal·lat tòtems i panells digitals que, entre d'altres, informaran els compradors de la necessitat de mantenir distàncies, dur mascareta o desinfectar-se les mans. A més, com explica el gerent de l'Espai, Pau Jordà, s'habilitaran portes d'entrada i sortida diferents i s'han senyalitzat rutes "de compra segura" (amb fletxes al terra de la galeria que marquen l'itinerari a seguir i el sentit de circulació).

A dins del centre comercial hi haurà cinc punts on es repartiran guants i mascaretes (dur-ne serà obligatori) i arreu del recinte els clients es trobaran fins a 56 dispensadors amb hidrogel. Es recomanarà fer servir les escales en comptes dels ascensors i, en cas que s'utilitzin, només hi podrà entrar un adult sol o bé acompanyat de dos menors com a màxim.

Controlar l'aforament

Per garantir que no se sobrepassi el 30% d'aforament, l'Espai Gironès monitoritzarà cada quart d'hora els clients que n'entrin i en surtin. Tant a peu com en cotxe. "Com que ja teníem comptadors a les diferents entrades i sortides, això ens serà fàcil", concreta Pau Jordà.

El gerent explica que, "en una situació punta", a les galeries del centre comercial hi podria haver un màxim d'entre 13.000 i 14.000 persones. "Allò que hem fet és extreure'n el 30% i hem reduït aquesta xifra fins a quedar-nos amb una franja de seguretat d'entre 4.000 i 4.300 clients", concreta Pau Jordà. I aquest serà, doncs, l'aforament màxim que es permetrà que hi hagi a l'interior.

D'entrada, el gerent de l'Espai Gironès explica que, quan es reobrin portes, no es preveu assolir aquest límit. Però en cas que això passés, el centre comercial també ho té tot a punt. "Implementaríem mesures com aturar l'accés de cotxes a l'aparcament o fer cues ordenades perquè la gent s'esperés", explica Jordà.

També a fora les botigues

Però això no és tot. Perquè a part de l'aforament que hi hagi dins la galeria, també s'ha de tenir en compte el de les botigues. En aquest cas, serà cada local qui el gestioni, però no podrà superar el 40%. Si això passa, els clients hauran d'esperar-se a l'exterior. I per això, als extrems de banda i banda de la galeria ja s'han marcat diferents punts, separats entre ells per una distància de 2 metres, per garantir que aquestes cues es facin amb seguretat.

El pla contra la covid-19 que ha impulsat l'Espai Gironès també inclou altres mesures. S'han tret tots els bancs i espais de descans de la galeria, les zones recreatives es mantindran tancades, els lavabos es desinfectaran cada hora i, com concreta Jordà, a les nits –un cop l'Espai tanqui- es farà una "neteja intensa" del centre comercial.

En paral·lel, el gerent explica que per garantir que es compleixi el pla, incrementaran no només el personal de vigilància, sinó també el de manteniment i el de neteja. "La propietat ha fet una aportació extraordinària per incrementar el pressupost ordinari", ha concretat Pau Jordà.

"Segura, però també agradable"

"En definitiva, l'objectiu de totes aquestes mesures és assegurar que la visita i la compra sigui segura, però també agradable i satisfactòria", subratlla el gerent. El pla de seguretat contra el coronavirus que ha impulsat l'Espai Gironès complementa aquell d'obligat compliment que ha emès el govern espanyol i l'amplia. Per elaborar-lo, el centre comercial va dur a terme una enquesta en línia per conèixer les necessitats dels clients de cara a la reobertura i ha rebut més de 600 respostes, que ara s'han traduït en mesures.

Pau Jordà afirma que ho tenen tot a punt per reobrir, si finalment es confirma que la regió sanitària entra en fase 2. "Dimarts vinent obriran tots els establiments de l'Espai Gironès que es permeti per llei, i la resta ho faran de manera progressiva; confiem recuperar molt aviat el conjunt de l'activitat", afirma el gerent.

Precisament, la reobertura coincidirà amb el quinzè aniversari del centre comercial de Salt. Situat a tocar de l'AP-7, l'Espai Gironès compta amb 40.000 metres quadrats de superfície repartits en dues plantes. Compta amb unes 130 botigues i locals d'oci i restauració.

Mentre ha durat el confinament, l'equip del centre comercial ha treballat portes endins. Jordà explica que el coronavirus no ha fet cancel·lar cap de les inversions que hi havia previstes, i que malgrat el retard, totes tiraran endavant. "En alguns casos hem avançat en projectes i feina de despatx; entenem que la nostra relació amb els comerciants és com la que tenen els socis i ara hem d'anar de la mà amb ells per demostrar-ho", conclou el gerent de l'Espai Gironès.

