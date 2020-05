Salut confirma els resultats negatius de PCR de la majoria de residents i treballadors de les Vetes

La majoria de treballadors i usuaris de la residència les Vetes de Salt (Gironès) han donat negatiu en les segones proves PCR que es van fer per confirmar el resultat. En la primera mostra hi havia setze treballadors que havien donat positiu. Ara, només s'han confirmat dos casos que ja havien donat positiu prèviament. Els 41 treballadors restants han donat negatiu. Per la seva banda, dels 49 residents que s'han fet la prova, 47 han donat negatiu. Dins d'aquest col·lectiu, n'hi havia tres que prèviament havien donat positiu. Per altra banda, dos d'ells hauran de repetir la prova ja que els resultats no són concloents.

Per altra banda, Salut ha detectat una incidència en l'aplicatiu Orfeu que mostra com a data d'extracció la que és veritablement la data de publicació de la mostra. Segons apunten fonts del Departament, ja s'ha reportat el problema i està en vies de solució.