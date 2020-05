Veïns de Girona alerten d'un possible vessament de gasoil a l'Onyar

L'Associació de Veïns dels barris Vista Alegre-Carme de la ciutat de Girona han denunciat per mitjà de les xarxes socials un possible vessament de gasoil al riu Onyar.





Bona nit @pmgirona @AVPC_Girona. Tenim un possible vessament de gasoil a l'Onyar, a l'entrada del canal, al final de C. Carme - Inici Via Verda-Emili Grahit. Els veïns avisen de mala olor i passen aquestes imatges de l'aigua bruta. pic.twitter.com/yc70LE0ZdW — AAVV Vista Alegre - Carme (@AAVV_Vista_Car) May 25, 2020

Ahir l'@AAVV_Vista_Car denunciava un vessament de gasoil a l'Onyar. Comprovat!!! Caldrà investigar i actuar @girona_cat pic.twitter.com/8aTvSxJgwO — Pere Albertí?? (@palbertiserra) May 26, 2020

Els veïns propers al riu en l'àrea on comença la Via Verda paral·lela al carrer Emili Grahit, van avisar ahir al vespre dei queEn un vídeo publicat a les xarxes socials, es pot veure com en aquest punt del riu es desplacen unes, possiblement deAquest matí, aquests residus eren visibles metres més endavant del mateix riu, a l'alçada deL'Ajuntament de Girona ha afirmat que estan investigant el fet, tot i que les competències són de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha declarat que tot apunta que el focus del vessament s'hauria pogut no produir dins del terme municipal de la Girona. A més, ha afirmat que el líquid vessat es tractaria d'un hidrocarbur i que no hauria afectat, segons les primeres inspeccions oculars, la fauna.