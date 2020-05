Girona engega una campanya per fomentar el comerç local

L'Ajuntament de Girona ha arrencat aquest dilluns una campanya de sensibilització per promoure el comerç local i remarcar la qualitat i confiança dels establiments. La campanya es farà a través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i també la pàgina web municipal. La regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, ha destacat que l'objectiu és "donar suport a un sector vital per a la ciutat, l'ocupació i les relacions socials". Plana ha recordat que el comerç local és un dels que "ha patit molt directament les conseqüències del confinament" i per això ara aposten per reactivar-lo. Glòria Plana ha afirmat que la ciutat compta amb un teixit comercial "de referència".