Les biblioteques municipals de Girona reobren el servei de préstec

Les biblioteques municipals de Girona han reobert aquest dilluns el servei de préstec amb més d'un centenar de cites prèvies. De les quatre que hi ha arreu de la ciutat, les que en tenen més –una quarantena cadascuna- són l'Ernest Lluch i la Salvador Allende. Els llibres s'entreguen en bosses de paper, a l'exterior de les biblioteques i amb el personal protegit per mampares. En el cas dels retorns, s'han de dipositar a les bústies i els documents passen aleshores una quarantena de catorze dies. La directora de la Salvador Allende, Eva Guillaumes, explica que s'han hagut d'adaptar a la nova realitat perquè hi ha usuaris que no estan avesats a les noves tecnologies. El consistori treballa ara perquè l'accés a sales s'obri el 2 de juny.