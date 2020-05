Bardisses o deixadesa municipal a Girona?

Com més allunyat s'està del centre de la ciutat, la presència de bardisses i brutícia és proporcional a la menor presència dels serveis de neteja. Miquel Fañanàs titulava la seva Gàrgola de dilluns passat de manera definitòria "Temps de bardisses". El regidor Martí Terés prefereix definir com a "naturalització" el que, en realitat és, deixadesa i una manca de neteja de la ciutat. Aquesta fotografia correspon al carrer Universitat de Girona que, com indica el nom, és el que dóna la volta al perímetre universitari de Montilivi. Uns tres-cents metres de carrer presenten aquest deplorable aspecte d'una vorera per la que pràcticament no es pot ni caminar.