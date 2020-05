Creu Roja Girona lliura més de 50 tauletes entre famílies vulnerables a les comarques gironines

Creu Roja Girona està donant resposta a les conseqüències de la COVID-19 en el conjunt de la societat, i especialment entre les persones més vulnerables. La infància, un dels col·lectius prioritaris de la institució humanitària, també s'ha vist afectada de manera greu per l'emergència social provocada per la pandèmia. Nens i nenes que pertanyen a famílies amb menys recursos s'enfronten, per exemple, a més dificultats per mantenir el ritme escolar a distància durant el confinament perquè no disposen d'accés a mitjans telemàtics.

Com a part del pla especial Creu Roja RESPON, posat en marxa per fer front de manera integral a l'emergència de la COVID-19, l'Organització humanitària està repartint 53 dispositius digitals de tipus tauleta entre famílies vulnerables a les comarques gironines complementant-se amb 16 targetes per a connexió a Internet, a aquelles amb dificultats per accedir-hi. L'objectiu és reduir la bretxa digital i ajudar que els nens i nenes d'aquestes famílies tinguin més facilitats per seguir el ritme escolar des de casa.

El lliurament d'aquests dispositius ha permès, a més, que 59 nens i nenes puguin participar en el projecte de Promoció de l'Èxit Escolar que Creu Roja Joventut està duent a terme durant l'estat d'alarma a través de videotrucades. Aquest projecte es desenvolupa al llarg de l'any oferint activitats de suport acadèmic, social i d'oci a nens i nenes de 8 a 16 anys de famílies en dificultat social, per fomentar tots els aspectes que contribueixen a evitar el fracàs escolar i reduir així el risc d'exclusió social. Amb l'emergència, el voluntariat ha readaptat les activitats per dur-les a terme de manera en línia. Amb el lliurament d'aquests dispositius es garanteix que molts nens i nenes segueixin rebent aquest reforç, es facilita la conciliació a les llars i suposa un espai de socialització per als petits i petites durant els dies de confinament.

A més a més, des del Programa Infància en Dificultat Social també s'està realitzant un seguiment a 53 famílies amb fills i filles per orientar-los i acompanyar-los en tasques educatives com també en la gestió dels tràmits de preinscripcions escolar i la sol·licitud de beques de menjador pel proper curs escolar.

També s'han distribuït 476 pacs de material escolar perquè els nens i nenes puguin continuar realitzant les activitats des de casa.

Pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19

Creu Roja RESPON és un pla integral posat en marxa per Creu Roja per a atendre persones en situació de vulnerabilitat a causa de la COVID-19. L'objectiu del pla Creu Roja RESPON és disminuir l'impacte generat per la pandèmia del coronavirus a través de l'adaptació dels serveis i activitats de Creu Roja, adoptant noves mesures per prevenir els riscos sanitaris i les dificultats socials que es deriven d'aquesta crisi i donant suport a les administracions públiques per a assegurar la continuïtat de les respostes a la població, en general, i, sobretot, a les persones en situació de major vulnerabilitat.

Entre les activitats que inclou Creu Roja RESPON es troben la difusió i sensibilitat a la societat de mesures de prevenció i contenció de la pandèmia; trucades de seguiment a persones vulnerables, especialment a persones grans que pateixen situacions de soledat; l'atenció a persones sense llar; l'assistència psicològica a persones afectades per la COVID-19; i la distribució d'aliments i articles de primera necessitat a persones vulnerables en risc d'exclusió, traslladant kits d'aliments als col·lectius de risc enfront de la pandèmia i que pateixen problemes de mobilitat.