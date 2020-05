El PSC adverteix sobre la situació econòmica de Fira de Girona

El PSC de Girona va advertir sobre la situació econòmica de Fira de Girona i va denunciar que la decisió de l'ERTO no es va fer saber als patrons fins ahir. El Patronat de la Fundació Fira de Girona es va convocar ahir i, segons els socialistes es va fer «evident» que la liquidació anual «té un resultat negatiu de 114.569,13 euros».

La situació, segons el PSC, «és comparable a la pitjor que ha tingut Fira de Girona l'any 2014». Si es té en compte que «les perspectives per al 2020 no són bones i les del 2021, incertes», creuen que calen «decisions» per evitar un nou escenari de tres anys consecutius en pèrdues que «podrien dibuixar un escenari de liquidació, com ja va passar al 2016». Aleshores, l'equip de govern de JxCat va invertir 1,5 milions d'euros per «modernitzar la Fira». A més, el Patronat va informar que tots els treballadors (set i la directora, Coralí Cunyat) es troben en situació d'ERTO, notícia ja publicada a la premsa dies abans.

Per als socialistes, «el despropòsit és monumental». Recorden que «aquest govern va arribar al poder a Girona, l'any 2011, amb la promesa» de convertir la Fira de Girona en un «pulmó» econòmic de la ciutat. «Nou anys després, la situació de la Fira de Girona ha estat de pèrdues com fins al 2016. El pitjor és que quatre anys després tornem a estar allà mateix» ha denunciat la portaveu, Sílvia Paneque. El més «sorprenent i lamentable», pel PSC, és que la major part del dèficit del 2019 l'ha generat el propi l'Ajuntament que tenia una aportació pressupostada de 95.000 euris, que no han executat.