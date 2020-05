Cartells ciutadans contra l'incivisme a les papereres de Girona

En multitud de paperes de la ciutat de Girona han aparegut cartells cridaners de tamany Din A4 amb missatges reclament civisme a la ciutadania. Els cartells són diferents els uns dels altres i tenen imatges i un missatge vinculat a les deixalles i als excrements de gos. Els hauria penjat una veïna. Al text es reclama que es recillun les caques de gos, s'adverteix dels imports econòmics d'una multa o es recorda que s'ha de recollir la tifa de la mascota sigui l'hora que sigui. També es demana que no es llancin les bosses d'escombraries a les papereres sinó als contenidors. Fa uns mesos també en van aparèixer reclamant als fumadors que no llancin les borilles a terra. En determinats punts, fins i tot, van col·locar-se cendrers fets amb productes domèstics com llaunes o pots de iogurt.