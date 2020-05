Girona rep 30 sol·licituds més per ampliar l'espai de terrasses, que en sumen 63

L'Ajuntament de Girona ha rebut 30 sol·licituds d'establiments per ampliar l'espai de les seves terrasses. Aquesta trentena de negocis es sumen a les 33 peticions que va rebre el consistori aquest diumenge, i en total sumen 63 sol·licituds. Al llarg del matí del primer dia de la fase 1 diversos tècnics municipals s'han passejat pels establiments de la ciutat per comprovar es complien totes les mesures de seguretat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que estudien "totes les propostes imaginatives" que arriben de cada negoci per "mantenir l'aforament" garantint els dos metres de separació entre taules. Madrenas també ha afirmat que hi ha molts negocis que "es volen esperar uns dies" per aixecar la persiana.

Trenta bars i restaurants de la ciutat de Girona han demanat aquest dilluns ampliar la seva terrassa per tal de guanyar espai i garantir una distància de dos metres de seguretat entre cada taula. Aquest diumenge, l'Ajuntament ja va rebre 33 sol·licituds que s'han resolt al llarg del matí i es preveu fer el mateix amb totes les peticions presentades el primer dia de la fase 1.

L'Ajuntament de Girona va decidir no activar cap mecanisme fins que no sortís la normativa publicada en el BOE, que va ser el dissabte. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que van decidir esperar-se per "responsabilitat. "No seria la primera, ni la segona ni la tercera vegada que acaben retirant el que diuen", ha afegit Madrenas. Aquesta espera, però, va fer que els tècnics treballessin tot diumenge per contactar amb els propietaris que volien ampliar la seva terrassa per saber quina proposta tenien.

L'alcaldessa ha explicat que van demanar als locals "ser creatius" a l'hora de buscar noves fórmules que els permeti esponjar l'espai de terrasses. D'aquesta manera, el consistori busca "mantenir el nombre de taules al màxim possible". L'alcaldessa ha indicat que "no hi ha una solució concreta" a l'hora d'ampliar els espais i per això hi ha locals "que poden créixer en amplada i d'altres en allargada".

De tota manera, Madrenas ha afirmat que "cal tenir en compte la distància de seguretat amb els vianants i la compatibilitat del transport públic". Per això, aquest matí inspectors municipals han anat local per local dels 33 que havien demanat ampliar l'espai aquest diumenge per comprovar les seves propostes. Al llarg del matí d'aquest dilluns ja s'han acabat totes les visites i s'ha donat el vistiplau als locals perquè recuperin la seva activitat.

Ara, els tècnics estudiaran les propostes dels 30 locals que aquest dilluns han entrat la seva petició i durant el dimarts s'estudiarà "si és viable o no". De tota manera, l'alcaldessa ha apuntat que "en la majoria de casos es troben solucions".

Tot i així, encara queden molts establiments que han decidit seguir amb la persiana abaixada aquests primers dies, a l'espera "de veure com funciona" la fase 1 a la ciutat de Girona.

Un 30% del PIB entre hostaleria i comerç

Marta Madrenas ha recordat que els bars, restaurants, allotjaments i comerços que hi ha a Girona suposen "un 30% del PIB a la ciutat". Per això ha remarcat la importància que puguin reobrir i la necessitat d'ajudar-los des del consistori en ampliar els espais dins dels possibles. A més, l'alcaldessa també ha afirmat que l'hostaleria i el comerç representa "un element de cohesió social i de seguretat", ja que habitualment se situen als baixos dels edificis i ajuden a dinamitzar la ciutat.

Per això ha recordat que es troben en una situació "molt difícil a nivell econòmic" i ha demanat a la ciutadania que aposti més que mai pel comerç de proximitat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus