Endesa reobre la xarxa d'atenció presencial pels clients de les comarques gironines

Endesa ha reobert al públic la seva xarxa d'atenció al client de tota la demarcació de Girona. Ho fa en línia al pla de desescalada establert per les autoritats arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i en totes aquelles regions sanitàries que han passat a la fase 1. És el cas també de la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Penedès i el Garraf, que se sumen a la reobertura de centres que es va duu a terme la setmana passada al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran.

En concret, la Companyia reprèn l'activitat presencial als 6 punts de servei que hi ha a distribuïts per les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Tot i així, s'ha incorporat un sistema de cita prèvia que es recomana utilitzar per a evitar aglomeracions, així com per poder millorar l'atenció a les necessitats d'assessorament de cada client i poder aplicar correctament les mesures d'higiene i seguretat.

Per a reservar dia i hora, els clients que ho desitgin poden demanar cita online a la web d'Endesa Energia o bé a Energia XXI en funció de si es té contractat el mercat lliure o regulat, respectivament, així com mitjançant les app "Endesa Clientes" o "Energía XXI". En tots els casos s'haurà de seleccionar la ubicació, tipus de servei i la data i hora de preferència. A continuació, i segons el codi de reserva obtingut, es comunicarà el dia i hora.

Així mateix, també s'han implementat tota una sèrie de mesures preventives contra la Covid-19, des de mampares de protecció en els lloc d'atenció personal, mascaretes, guants o gels hidroalcohòlics, fins a control d'accés i circulació dins dels establiments, accés preferents a clients majors de 65 anys i cartells informatius, entre d'altres. Aquestes mesures d'higiene i seguretat es basen en tres eixos:

Durant tot el període de confinament Endesa ha atès els seus clients a través dels canals digitals i telefònics, els quals continuen actius de forma habitual. Així, els clients disposen de la web i de dos telèfons gratuïts per a l'atenció comercial en funció de si es té contractat el mercat regulat (800 76 03 33) o el mercat lliure (800 76 09 09).