Tenis i pàdel evitant que l'alumne toqui la pilota amb les mans

Classes de tenis i pàdel evitant que els alumnes toquin la pilota amb les mans, pistes amb reserva prèvia, zumba i fitness virtuals, entrenaments d'atletisme individuals... El Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) reobre part dels seus complexos esportius amb el pas a la fase 1 de la desescalada. Això sí, extremant les mesures de seguretat. Per entrar a Sant Ponç, per exemple, s'ha de seguir un recorregut marcat, es pren la temperatura i no es poden fer servir els vestuaris. El president de l'entitat, Francesc Cayuela, lamenta que en el seu cas "plou sobre mullat", perquè el coronavirus els ha impactat just quan començaven a refer-se de les destrosses del Gloria. "Ha estat un cop fort amb conseqüències econòmiques importants", diu.

L'activitat esportiva retorna als complexos del GEiEG de Girona amb el pas a la fase 1. Això sí, amb limitacions i amb mesures de seguretat per evitar contagis de la covid-19. A Sant Ponç, es poden fer classes de tennis i pàdel o bé anar-hi a jugar, però sempre amb cita prèvia. I a dins les pistes no hi pot haver més de dues persones.

En una de les pistes, un monitor i un alumne fan classe de pàdel. El professor, Marc Requena, explica que durant l'entrenament s'evita que els alumnes toquin la pilota amb les mans. "Som nosaltres els qui l'agafem en tot moment, ells la colpegen amb la pala", concreta. A més, l'entrenador també es va posar hidrogel a les mans i es mantenen les distàncies de seguretat. No hi ha mai contacte físic.

L'alumne, Nico Delem, explica que aquesta és la seva primera classe d'ençà del confinament pel coronavirus. "Per a mi és important, perquè portava dos mesos sense fer-ne i això passa factura; estic agraït", explica. Quan acabi la classe, però, haurà d'anar directe cap a casa i dutxar-se allà, perquè els vestuaris estan tancats.



Catifa, hidrogel i circuit marcat



Al complex esportiu del Sant Ponç, les mesures no només s'adopten a la pista. Ja són visibles tan bon punt es creua l'entrada. Cal netejar les soles del calçat en una catifa desinfectant, s'han marcat dos circuits (un pels als qui arriben i l'altre per als qui marxen), el personal de recepció pren la temperatura, hi ha dispensadors d'hidrogel i les zones comunes estan acordonades.

Als socis, se'ls dirigeix directament cap a les pistes. Hi han d'arribar portant mascareta, però un cop ja són a dins, si volen, se la poden treure per practicar esport. Les piscines estan tancades, no es fan cap altre mena de classes presencials i les sessions de zumba i fitness, per exemple, s'emeten per internet. A la sala, tan sols hi ha el monitor i el telèfon mòbil que el grava.

Al complex de Palau, on hi ha les pistes d'atletisme i els camps de futbol i rugbi, les instal·lacions s'han obert per a aquells que vulguin anar-hi a córrer. Això sí, com també passa a Sant Ponç, cal anar-hi amb reserva prèvia.



"Psicològicament és important"



El president del GEiEG, Francesc Cayuela, explica que haver pogut obrir amb el pas a la fase 1 de la desescalada, encara que només sigui en part, "psicològicament ja és important". Cayuela confia que qual la regió sanitària escali fins a la fase 2 es podran obrir piscines i admet que el coronavirus ha suposat "un cop fort" per a l'entitat. Més encara, si es té en compte que el GEiEG encara no s'havia refet de les destrosses del Gloria quan es va decretar l'estat d'alarma.

"Teníem previst obrir la piscina de 50 metres quan va arribar el confinament; patirem conseqüències econòmiques importants, però lluitem per mantenir viva la flama amb el suport dels socis", explica el president del GEiEG. El club estudia "diferents vies", com préstecs de l'ICF, per poder remuntar. Però també critica que ara, quan gairebé fa quatre mesos del temporal, el Consorci d'Assegurances encara no hagi respost. "Ens va arribar una petita aportació per a despeses urgents, però encara a hores d'ara no ens han fet ni la valoració; nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, i això s'ha de solucionar", ha criticat.

Mentre ha durat el confinament, el GEiEG tan sols ha cobrat les quotes socials, però no els serveis. "El club s'ha de mantenir, s'han de fer reparacions, pagar proveïdors i personal, hem hagut d'avançar els diners de les reparacions del Gloria...", diu Cayuela. A més, durant aquests dies, el GEiEG no cobrarà pels serveis a aquells socis que vulguin anar a córrer a Palau o fer servir les pistes de tennis i pàdel de Sant Ponç.

Mentre han estat tancats per la covid-19, el GEiEG ha estat planificant tota la temporada esportiva de l'any vinent i els diferents casals i campus d'aquest estiu. Ja s'han obert preinscripcions i es preveuen fer des de finals de juny i fins a principis de setembre amb totes les mesures de seguretat que es dictin. "Estem preparats per fer-ho, i des d'ahir ja hem rebut moltes trucades de gent interessada a apuntar-hi els seus fills", conclou Francesc Cayuela.