Fase 1 Girona: Primers retrobaments a les terrasses gironines sota mesures de seguretat

Les terrasses gironines han estrenat la fase 1 del pla de desconfinament adaptant-se a últim moment les recomanacions municipals per recuperar la seva activitat. Metre amb mà, diversos bars i restaurants han començat a mesurar distàncies entre les taules per complir amb els dos metres de seguretat.

A mig matí, però, la majoria de taules ja estaven plenes d'amics, famílies i parelles que s'han retrobat després de dos mesos sense veure's.

Cada establiment ha adaptat la normativa de seguretat i alguns negocis han optat per eliminar el servei de cambrers i tots els clients han de demanar i pagar a la porta, mentre una persona els desinfecta la taula i els indica a on seure. Per altra banda, hi ha bars que mantenen el servei de taula clàssic.

La ciutat de Girona s'ha llevat aquest matí del primer dia de fase 1 amb les primeres terrasses que, tímidament, paraven les seves taules esperant els primers clients. Ben pocs curiosos han decidit seure-hi abans de les deu del matí. Però poc a poc, cada establiment ha optat per anar obrint. El motiu és que els tècnics i inspectors municipals han anat visitant cada un dels 33 establiments que fins aquest diumenge havien demanat ampliar la seva terrassa.

Una vegada rebien el vistiplau del consistori i adaptaven les seves terrasses a les normatives, aixecaven la persiana. Per la seva banda, els curiosos passaven pel costat preguntant als cambrers si ja podien seure o s'havien d'esperar.

Des de mig matí, però, costava trobar una sola taula lliure en algun dels bars que hi havia oberts en tot el Barri Vell de la capital gironina. La majoria, però, es precipitaven i seien a les taules abans que els cambrers desinfectessin la taula. Davant d'això, els treballadors demanaven que s'aixequessin per deixar lliure de virus tot l'espai.

D'aquesta manera, el bon temps ha acompanyat i permès que amics, famílies i parelles es retrobessin a la via pública. És el cas de l'Helena, la Gemma, la Mireia i la Núria, quatre amigues que s'han tornat a veure aquest matí a la plaça de la Independència, després de dos mesos sense fer-ho cara a cara. "En teníem moltes ganes, perquè ja n'estàvem cansades de tantes videotrucades, no són el mateix", ha explicat una d'elles.

De tota manera, la Mireia ha afirmat que quan van proposar de quedar per trobar-se en una terrassa, la idea li va fer "respecte". "Em feia una mica de por pensar que hi hauria la plaça plena de gent". De tota manera, no ha estat així. Malgrat que costava trobar una taula lliure, no tots els establiments han decidit obrir aquest primer dia de desconfinament.



Tornar a veure la parella

L'Andy ha tornat al Barri Vell dos mesos després de l'últim passeig que hi va fer, abans del confinament. Ell viu a Sant Julià de Ramisi malgrat que ja fa setmanes que surt al carrer per fer esport, ha reconegut que trobava a faltar tornar a trepitjar la rambla de Girona.

El primer cafè que ha fet aquest matí ha estat amb la seva parella. L'Andy ha assegurat que tenia "moltes ganes" de tornar a tastar el cafè de bar i esmorzar un entrepà a l'aire lliure. A més, tot i que pensava que al principi seria "molt incòmode" haver de complir amb els protocols de seguretat, els cambrers li han inspirat "confiança". "Trobo que són molt valents per obrir aquest dilluns i fer les coses tan bé", ha explicat.



Servei de barra i servei a taula

Els establiments s'han anat adaptant a la normativa amb diferents dinàmiques. Per una banda, hi ha establiments que han optat per no tenir cambrers que serveixin a taula i només alguns treballadors que s'encarreguessin de desinfectar el mobiliari abans que algú s'hi assegués. De tota manera, els clients havien de demanar en una barra improvisada a la porta, pagar al moment i emportar-se la comanda a la taula que se'ls indicava.

Per contra hi ha altres establiments que han mantingut el servei clàssic, en què cada cambrer demanava i servia a la taula les comandes. Això sí, tots ells demanen a la gent que no seguin fins que algú els assigni la taula per tal que algú la desinfecti abans. Després, la majoria dona gel hidroalcohòlic i els pren nota.

Alguns ja han incorporat les seves cartes a través d'una codi QR enganxat a la taula. Una vegada la gent s'hi asseu, pot escanejar el codi amb el mòbil i veure tots els productes.

