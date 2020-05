Els marxants critiquen que Girona només permeti un 25% de les parades de roba a la Devesa

Les parades de roba han tornat aquest dimarts al Mercat de la Devesa i des de l'Associació de Marxants de les comarques gironines han criticat que el govern local només permeti un 25% de les parades habituals. La secretària de l'associació, Maria Alexandra Cano, ha lamentat que el consistori no els hagi consultat cap proposta i des de l'entitat han arribat a demanar als marxants que no anessin al mercat aquest dimarts perquè consideren que no és viable econòmicament. Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona ha avançat que aquest dimecres es reunirà amb l'entitat i que ja està treballant amb diverses solucions. De tota manera, el consistori ha recordat que ells es regeixen a la normativa escrita al BOE.