Jordi Roca es desconfina i torna a obrir la botiga de la Casa Cacao

Jordi Roca s'ha desconfinat i els seus productes de xocolata tornen a estar a la venda. El petit dels germans Roca va reobrir ahir al matí la seva botiga de productes dolços de la Casa Cacao al xamfrà entre la plaça Catalunya i el carrer Ginesta de Girona. Un establiment que havia obert les portes el 15 de febrer amb una expectació mediàtica que havia creuat fronteres i oceans però que va haver de tancar poc abans d'un mes després per culpa del coronavirus.

El somni que tants mesos d'obres i entrebancs havia aconseguit engegar la família Roca quedava estancat temporalment. Durant tot aquest període de tancament, el local no ha pogut fer ni el servei de cita prèvia ni oferir productes de la seva cafeteria. Tampoc tenia terrassa i, per tant, ara tampoc pot posar taules i cadires.

No obstant, amb l'entrada a la fase 1, la botiga va poder aixecar ahir la persiana a les onze del matí. A aquella hora ja hi havia els primers clients a fora que anaven entrant poc a poc garantint les mesures de seguretat. La botiga permet comprar els productes i «chocolatessens» que s'elaboren a Casa Cacao, empaquetats amb materials que provenen del reciclat de fibres de cacau procendents de petites comunitats de països com el Perú, Veneçuela, Colòmbia o Equador.



L'hotel, tancat fins al 5 de juny

La botiga de venda de productes és només un dels serveis inclosos a la Casa Cacao, un complex lligat al món de la xocolata que inclou també una cafeteria amb espai de degustació i un hotel de quinze habitacions, ambdós encara tancats. L'establiment hoteler dirigit per Anna payet, vinculada a l'àmbit turístic des del món docent durant 20 anys, no permet l'opció de fer reserves fins al 5 de juny, de moment. Rocambolesc, la botiga de gelats del mateix Jordi Roca al carrer Santa Clara de Girona, està previst que obri dijous.