Girona demana «buscar l'equilibri» entre la viabilitat econòmica i les mesures de seguretat al mercat de la Devesa

La regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, creu que cal "buscar l'equilibri entre la reactivació econòmica i les mesures de seguretat" en referència al nombre de parades que hi hagi al mercat de la Devesa. Aquest dimecres la regidora es reunirà amb les tres entitats de marxants que hi ha al mercat de la Devesa i els veïns per avaluar les mesures que s'han pres durant aquests dies.

Sobre les peticions d'ampliar l'espai del mercat, Plana ha recordat que aquest dimarts podien anar-hi 32 parades i només ho han acabat fent 22. Sobre la falta de vigilància i els casos de vulneracions en les mesures de seguretat, la regidora també ha demanat que cada marxant "sigui responsable" de fer complir la normativa.

