Salut preveu tenir tancats tots els 'hotel salut' gironins habilitats durant la crisi sanitària la setmana vinent

El CatSalut ha començat a tancar alguns dels hotels de les comarques gironines que han donat suport assistencial durant la pandèmia de la covid-19. A la demarcació es van habilitar quatre 'Hotels Salut'. Un d'ells, l'hotel Trias de Palamós, va tancar el 8 de maig i avui tancarà l'hotel Oasis Park de Calella. La previsió és que al llarg dels pròxims dies tanquin, també, l'hotel Ibis de Girona i l'hotel La Vostra Llar de Palamós. En total, aquests hotels hauran acollit més de 200 pacients, que hauran suposat més de 2.800 dies d'estada. Aquesta iniciativa ha permès alleugerir la càrrega assistencial dels centres hospitalaris.

Els hotels Ibis, Oasis Park i Trias han acollit pacients que no podien fer l'aïllament a casa seva per dificultats del seu entorn (ja sigui perquè no tenien un habitatge adequat o per conviure amb persones fràgils a les quals podrien contagiar fàcilment), pacients autònoms i pacients amb simptomatologia lleu o asimptomàtics. Per la seva banda, l'hotel La Vostra Llar ha acollit persones amb dependència que residien al centre Palafrugell Gent Gran, amb l'objectiu d'alliberar una planta d'aquest centre per convertir-la en una ampliació de l'hospital de Palamós. Per tant, aquest establiment no ha acollit pacients amb coronavirus.

Justament La Vostra Llar de Palamós va ser el primer 'hotel salut' que es va posar en marxa a la regió sanitària Girona, el 27 de març, quan va rebre el primer grup de dinou persones. Durant aquests dos mesos i mig l'hotel ha acollit 22 pacients, que han fet més de 550 estades. Aquest té previst tancar les seves portes com a 'hotel salut' el 22 de maig.

El 30 de març es van activar com a 'hotels salut' Ibis de Girona i el Trias de Palamós. En el cas de l'Ibis, hi han ingressat fins ara 109 pacients que han fet més de 1.300 estades. Si l'evolució de la pandèmia ho permet, l'establiment deixarà d'acollir pacients durant la setmana que ve, malgrat que si fos necessari es podria allargar uns dies més. En aquest centre hi han ingressat pacients derivats del Trueta, del Santa Caterina i dels centres d'atenció primària de la zona, malgrat que també hi han estat alguns professionals que s'han contagiat de la covid-19 i que han volgut aïllar-se de les seves respectives famílies.

Durant aquest temps, el seguiment assistencial ha anat a càrrec de professionals de l'equip d'atenció primària de Can Gibert del Pla, d'estudiants d'infermeria dels últims cursos, vinculats a Mutuam amb el suport d'una infermera i psicòlegs de Mutuam. El Trueta s'ha fet càrrec de la logística hotelera, com ara la bugaderia, la neteja, la cuina o la seguretat, mentre que l'hotel s'ocupa del manteniment i de la distribució de pacients a les habitacions, sota la supervisió general del CatSalut.

També han comptat amb el suport de quatre professionals d'infermeria jubilades, una d'elles, com a coordinadora del centre i les altres tres com a responsables de l'oficina que ha gestionat la valoració i la derivació de casos als diferents centres que han atès malalts afectats de COVID.

Per la seva banda, l'hotel Trias va ingressar fins el 8 de maig 21 pacients que van suposar 243 estades. Aquest establiment es va preparar i adaptar per a poder atendre a els pacients amb l'equipament adequat, professionals i serveis necessaris que inclouen serveis d'alimentació, bugaderia, neteja i gestió de residus que ha estat prestant l'empresa especialitzada del grup SSIBE, Emporhotel. El responsable administratiu del centre s'ha fet càrrec de la coordinació de tots els serveis.

El darrer en obrir les seves portes per a fer front a la pandèmia va ser l'hotel Oasis Park de Calella de la Costa, que va rebre els primers pacients el dia 1 d'abril i tanca justament avui. L'establiment ha acollit 50 pacients que han fet un total de 715 estades. El seguiment assistencial dels pacients que han ingressat en aquest hotel ha anat a càrrec de professionals de l'atenció primària de la Corporació de Salut Maresme i la Selva, que s'ha fet càrrec també de tota la logística hotelera.