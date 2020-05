La Vida al centre, el Parc de la Devesa

a pocs dies que l'esperat inici del desconfinament per passejar i fer esport va ser una realitat. Les gironines i els gironins van escollir sortir majoritàriament i fer-ho en els entorns naturals que hi ha a la ciutat. Un d'ells, el parc de la Devesa, on es van poder veure salutacions emotives tot passejant, gent corrent, que anava en bicicleta i fins i tot gent que feia marxa nòrdica tot seguint les normes de seguretat recomanades com a persones responsables que som i que hem de ser.

Per fi una imatge del «redescobrir del parc de la Devesa» tan i tan reclamat per molts de nosaltres. Tot i així, vull afegir un «però» ben gran observant com les reclamacions, aprovacions i compromisos del govern de la ciutat des del 2008 al 2020 amb la ciutadania no han estat executats: la falta de bancs, papereres o il·luminació, el circuit del Cola-cao per córrer o l'espai d'esbarjo tancat pels animals de companyia en són un exemple. Al parc també hi ha casetes que no tenen cap us, com tampoc s'han fet les reparacions a la Caseta del Rellotge o a la Llotja dels Músics, edificis protegits com a patrimoni i que en altres ciutats serien valorats i reconeguts com es mereixen.

Pel que fa al mercat de la Devesa hem vist com els marxants que han muntat les seves parades sí que han complert la distància social de seguretat, però no la distància segons el reglament del Pla d'Usos del 2011 que té el Parc pel que fa a la protecció dels plàtans i de l'arbrat en general. Com que es necessitarà més espai per quan els marxants de fruita i roba puguin tornar, cal buscar una alternativa per complir amb la normativa. És per aquest motiu que des d'ERC Girona hem proposat la possibilitat de desplaçar les parades de marxants a l'espai de la Copa, un espai semblant a la plaça Major de Vic on també si fa el mercat, i que permetria complir tant la normativa per la covid-19, com el reglament del Pla d'Usos del Parc de la Devesa.

La pandèmia de la covid-19 ha aparegut com un tsunami i ens ha trasbalsat a tots i a totes. Alguns hem perdut persones estimades i conegudes i haurem d'aprendre una manera diferent de fer el dol.

Comença un gran repte social, econòmic, cultural i de salut per aixecar la nostra ciutat. Si sumem esforços serà més ràpid i eficient. Ho hem vist amb totes les persones professionals i voluntàries que han sumat esforços en la situació d'emergència sanitària que hem viscut. Voldria aprofitar per agrair l'esforç i el saber fer i estar de tothom.

És el moment, una vegada més, de posar la Vida al centre. Els espais naturals, els parc de la Devesa, les Pedreres, el bosc de Mas Abella, els Rius i les Hortes que tenim a la ciutat; tots ells són els nostres centres de salut naturals i necessiten ser escoltats i reivindicats. Tot comença amb grans o petits canvis. Arribar al resultat esperat és qüestió de voluntat i en aquest cas, sobretot, de voluntat política.

Qui coneix estima, qui estima respecta!