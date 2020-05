La Policia Municipal de Girona tindrà deu pistoles de gas pebre

La Policia Municipal de Girona tindrà pistoles de gas pebre per evitar el cos a cos quan els agents hagin de reduir persones que es posin violentes. L'Ajuntament ja n'ha comprat deu i s'espera que arribin en els propers dies. Ho fa seguint una proposta de la mateixa Policia Municipal, que s'ha decantat per fer servir pistoles de gas pebre perquè són menys lesives que les elèctriques (les Taser). Tot i que feia temps que s'estudiava incorporar aquest tipus d'armes al cos, sí que és cert que la crisi del coronavirus ho ha accelerat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, diu que hi ha hagut agents que han viscut "situacions de risc" quan han reduït o detingut algú, perquè els han arrencat els equips de protecció (EPI) o llançat escopinades.

La incorporació de les pistoles de gas pebre és un dels punts que va sortir ahir al ple municipal, durant la part de control a govern. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va demanar a l'alcaldessa que li concretés sobre el protocol que guiaria els policies a l'hora de fer servir les armes.

L'alcaldessa, si bé va admetre que tant les Taser com les pistoles de gas pebre són armes que impliquen "certa coacció i violència", va defensar-ne l'adquisició per "protegir" els agents. I va ser aquí quan Madrenas va explicar que, arran de la covid-19, "en alguna ocasió" hi ha hagut policies que s'han trobat amb "situacions de risc personal" quan han hagut de dur a terme alguna detenció o denunciar gent que se salta l'estat d'alarma.

L'alcaldessa va explicar que hi ha hagut individus que havien arrencat els EPI als agents –per exemple, les mascaretes- o d'altres que els havien arribat a escopir. "Estic parlant de casos concrets, aquestes situacions no són usuals; però hem de protegir els nostres agents", va subratllar Madrenas.

Precisament, ara fa un mes, la Policia Municipal va viure una d'aquestes situacions, quan un home va amenaçar els agents amb un ganivet i va intentar apunyalar-ne un. Va ser a la zona del carrer riu Güell i el col·legi Bell-lloc. L'arrestat, que acumulava diferents denúncies per saltar-se el confinament, va obligar a mobilitzar fins a una desena d'efectius per detenir-lo.

Protocol d'ús

Per això, i seguint la proposta que els ha fet arribar la Policia Municipal, l'Ajuntament s'ha decantat per dotar el cos amb pistoles de gas pebre. N'ha comprades deu, que arribaran en els propers dies. L'alcaldessa va dir que aquestes armes permeten "evitar el cos a cos" i, a diferència de les Taser, són menys lesives. "En aquest sentit, treballarem en aquesta línia", va subratllar.

Això sí, a l'hora de fer-les servir, caldrà seguir un protocol molt marcat. "Serà per a casos de defensa del mateix agent i sempre cap a una persona concreta", va puntualitzar l'alcaldessa de Girona. Així, el redactat deixa clar que no es podran fer servir les pistoles de gas pebre per dispersar grups –sempre haurà de ser de manera individual- i que els policies, a més, hauran de gravar cada actuació.

En paral·lel, l'Ajuntament també ha comprat sis càmeres de lectura de matrícules, que repartirà en diferents entrades de la ciutat i a barris més allunyats del centre. L'alcaldessa va subratllar que era "urgent" instal·lar-les, sobretot per controlar moviments amb el confinament, però també va afegir que els dispositius seran un aliat "en la lluita contra la delinqüència", perquè ajudaran la policia a controlar els accessos.