Girona pel Clima vol reduir la contaminació després del confinament

La plataforma Girona pel Clima, formada per una desena d'associacions, juntament amb entitats vinculades a la defensa de la qualitat de l'aire i la mobilitat sostenible d'arreu de Catalunya, impulsen la campanya «Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat».

Un cop vistes les dades de l'important descens de la contaminació i de la millora de la qualitat de l'aire a causa del confinament, l'objectiu d'aquesta campanya se centra a reclamar a les administracions la creació d'un pla de xoc que permeti un desconfinament amb una reducció dràstica de l'ús del vehicle privat, i així aconseguir reduir la contaminació de forma permanent un cop finalitzi el confinament.

Les mesures que proposen comportarà transformar les ciutats i donar prioritat a la mobilitat dels vianants, el transport públic i les bicicletes. A través d'un comunicat asseguren que restringir el trànsit comportarà molts beneficis per a la salut dels habitants, ja que respirar aire contaminat genera més patologies respiratòries i cardiovasculars, i això pot portar a experimentar afectes greus si es pateix el coronavirus.

Demanen que la bicicleta es transformi en el vehicle prioritari un cop passi aquesta crisi sanitària i també que es potenciï la capacitat en el transport públic per garantir les distàncies de seguretat i que esdevingui la columna vertebral de la mobilitat a les ciutats.



Mesures insuficients

Algunes ciutats ja estan duent a terme diferents mesures i estan prioritzant fer més amples les voreres. L'Ajuntament de Girona, fa uns dies, va anunciar que es durà a terme una inversió per aplicar un seguit de mesures relacionades principalment a millorar la mobilitat i atendre les necessitats socials, com per exemple reconvertir calçades en voreres perquè els vianants guanyin espai i alhora garantir la distància mínima de seguretat. També es crearan nous carrils bici i carrils destinats al bus urbà i vehicles d'alta ocupació (VAO) per fomentar la mobilitat sostenible.

Així i tot, Girona pel Clima creu que són unes mesures insuficients, ja que afecten a pocs carrers i especialment a la zona més cèntrica de la ciutat i creuen que cal ampliar aquestes propostes i, sobretot, que esdevinguin permanents.

El que aquest conjunt d'entitats demana per avançar cap a una ciutat lliure de contaminació, és una reducció del trànsit de vehicles de combustió en un 50%. A més demanen, convertir les calçades en viari prioritari per a la circulació de vianants i bicicletes a tots els carrers i accessos de les ciutats. I com a mesures d'urgència en el transport públic, la conversió del carril esquerre en carril per autobús a totes les vies d'accés a les grans ciutats i garantir el finançament del sistema en la situació actual.