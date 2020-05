El nombre d'hospitalitzats per coronavirus a Girona es manté estable amb 320 malalts

El nombre de persones ingressades per coronavirus a les comarques de Girona es manté estable, i només s'ha incrementat en dues persones respecte ahir. De fet, aquest dissabte es va trencar una dinàmica de baixada de casos a la Regió Sanitària, si bé tampoc s'ha produït cap repunt destacable. Així doncs, actualment i segons informa el Departament de Salut hi ha 320 persones ingressades en centres de la demarcació, dos més que els darrers dos dies. El que sí que continua a la baixa és el nombre de persones en estat greu. Aquest diumenge un malalt ha sortit de la UCI i només hi queden 25 pacients. En relació als professionals afectats, en total són 106, la xifra més baixa registrada des del 21 de març quan n'hi havia 105.

Després de set dies consecutius de descens en el nombre de persones ingressades per coronavirus per la pandèmia, dimarts hi va haver un repunt d'hospitalitzacions. Segons les dades de Salut, d'un dia per l'altre, als hospitals de la demarcació van passar de 411 pacients ingressats per la covid-19 a 442, 31 més.

Les mateixes dades indiquen, però, que seria un repunt puntual. De dimarts a dimecres hi va tornar a haver un descens, que s'ha mantingut fins a aquest divendres, amb una reducció diària del nombre de persones ingressades per coronavirus.

Dimarts la demarcació es va situar per primer cop per sota dels 400 ingressos (dels 442 de dimarts als 391 de dimecres). La tendència va continuar dijous (de 391 a 366 pacients ingressats, 25 menys) i s'ha mantingut aquest divendres, passant dels 366 hospitalitzats a 318, una xifra que no va variar aquest dissabte. Avui, però, s'ha registrat aquest lleuger repunt amb dues hospitalitzacions més, i ara són 320 els casos.

El dia amb més ingressos per coronavirus a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.

El nombre de pacients ingressats en estat greu continua disminuint, amb cap increment des de fa onze dies (el 29 d'abril). La regió sanitària es va situar ahir amb 26 malalts, una xifra que no es veia des del 22 de març. Aquest diumenge una persona més ha sortit d'aquest grup i són 25 els malalts greus per covid.

Cal destacar també que per onzè dia seguit, hi ha menys professionals sanitaris afectats per la pandèmia. Actualment en són 106, cinc menys que ahir quan n'eren 111. El darrer repunt registrat va ser el 29 d'abril, quan hi havia 283 sanitaris contagiats. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.