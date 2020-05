39 casos detectats en el primer any del protocol de prevenció de maltractaments a persones grans del Servei local de Teleassistència

El Servei local de Teleassistència, gestionat per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha fet una valoració de la situació dels seus 9.340 usuaris entre abril del 2019 i abril del 2020 i en 39 casos ha observat indicadors de risc de maltractaments físics, psicològics, econòmics, sexuals, de vulneració de drets o d'abandonament de persones grans.

D'aquests, en 24 casos (un 30 % dels valorats) els indicadors de sospita de maltractaments eren elevats i en 15 casos (un 18,75 %), suficients.

En relació amb el perfil de les víctimes: 35 (89,74%) eren dones i la majoria, de més de 84 anys (30,77%). Pel que fa als presumptes agressors, 31 (el 79,49%) eren homes, principalment fills o parelles de les agredides.

Per a la valoració dels casos, s'han tingut en consideració una sèrie d'indicadors de risc, observats directament o manifestats per les persones usuàries o d'altres en les visites, les entrevistes o la resta d'actuacions. Aquests indicadors (basats en bibliografia científica) s'han inclòs en un instrument de detecció —una mena de llista de senyals— que permet definir el grau de sospita, el qual diferencia entre situacions amb indicadors nuls, insuficients, suficients o elevats.

Sempre que s'han detectat possibles maltractaments o situacions de risc, s'ha realitzat una visita domiciliària i s'ha coordinat la intervenció amb els serveis socials o amb el cos de Mossos d'Esquadra i amb altres recursos de la xarxa d'atenció.

L'actuació es fa mitjançant un pla personalitzat que s'acorda tant amb la víctima com amb els serveis socials comunitaris. Acostuma a incloure la mobilització de recursos públics (policials, jurídics, de suport...) i la intensificació del seguiment des de la teleassistència (a través de les trucades, les visites a domicili i l'ús dels diferents dispositius de seguretat). També pot incorporar-hi altres accions com la custòdia de claus o el silenciament del terminal perquè es pugui alertar el Centre d'Atenció sense que l'agressor se n'adoni.

Els casos els gestionen directament els equips de professionals del servei especialitzats en aquesta qüestió. A banda, tot el personal de teleassistència ha rebut formació, que s'actualitzarà anualment, per conèixer les diferents formes possibles de maltractament, la diversitat de senyals, la forma d'obtenir informació i d'abordar-ho amb diligència i amb la màxima prudència, i de sensibilitzar sobre aquesta qüestió.

Maria Puig i Ferrer, presidenta de Dipsalut i vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, assegura que «el primer any de desenvolupament del protocol ha posat de manifest que és una eina eficaç per prevenir, detectar, intervenir i acompanyar les víctimes en situacions diverses de maltractament. Alhora ha permès sensibilitzar sobre aquesta xacra i donar a conèixer les diferents formes de violència, més enllà de la física». Puig subratlla que els plans d'atenció a les víctimes s'avaluen continuadament per tal de millorar aspectes com la coordinació entre els diferents serveis i recursos públics. A més, recorda que s'ofereix formació a professionals de l'àmbit social per tal d'incrementar la detecció i la intervenció en aquesta problemàtica.

L'Organisme de Salut Pública participa en les taules de coordinació per a la prevenció dels maltractaments a les persones grans, d'acord amb el protocol interinstitucional. També forma part de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.

Cal recordar que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), 1 de cada 10 persones grans ha patit o pateix algun tipus de maltractament. Tot i això, és encara una realitat força oculta i s'estima que només 1 de cada 5 situacions s'acaben denunciant.

Incidència durant la COVID-19

Fins al moment, no s'ha detectat un augment de casos de maltractaments a usuaris de la teleassistència arran de la crisi sanitària i les conseqüències que en deriven, com el confinament. Les dades es mantenen similars al mateix període de l'any passat. No es pot descartar, però, que la restricció de les visites domiciliàries pel coronavirus hi hagi tingut a veure. Per aquest motiu, al llarg dels propers mesos, es posarà especial atenció en les valoracions per determinar si les dades han reflectit la realitat.