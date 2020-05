Sant Narcís recorda Temps de Flors

El barri de Sant Narcís de Girona recordarà durant tota la setmana vinent el Festival Temps de Flors. Aquest dissabte estava previst que comencés la 65a edició, que ha quedat suspesa pel coronavirus. Per això, els veïns d'aquest barri han decidit decorar els balcons i les façanes de les cases amb motius florals per "donar vida" a aquesta zona de la ciutat, característica per les seves cases baixes de color blanc, enmig d'edificis alts. I és que aquesta era la primera vegada que el barri de Sant Narcís tenia l'aprovació de l'Ajuntament per participar a la mostra. La presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Castel, destaca "la implicació de tothom" i creu que era "molt important mantenir viu" Temps de Flors.

La suspensió de la 65a edició de Girona Temps de Flors no ha impedit que els veïns del barri de Sant Narcís celebressin l'esdeveniment, el dia que hauria d'haver donat el tret de sortida el festival. Aquest dissabte, a les deu del matí les escales de la catedral de Girona estaven buides, així com els banys àrabs o els diferents espais on s'exposa la mostra, però aquest popular barri gironí de cases baixes i blanques que es combinen amb edificis alts ha guarnit les seves façanes amb motius típics fets pels veïns.

I és que a més, aquest any era el primer que Sant Narcís participava oficialment de la mostra, ja que el 2019 van arribar tard a la convocatòria que fa l'ajuntament. En aquesta edició, havien preparat diversos espais ambientats en la biodiversitat. "Volíem mostrar la naturalesa del barri i estàvem molt il·lusionats. A la tercera va la vençuda i esperem que el 2021 hi podem ser", assenyala la veïna i membre de l'AAVV de Sant Narcís, Montse Jiménez.

Des de l'associació, però, deixen clar que per a ells no "no és un dia trist" i per això han reivindicat la importància de celebrar Temps de Flors, encara que el coronavirus hagi obligat a suspendre l'edició, un fet que no s'havia produït mai – només va deixar-se de fer el 1991 quan només era una mostra -.

D'aquesta manera, el barri s'ha omplert de flors de paper i decoració que els veïns han fet al llarg de la setmana. Jiménez destaca "el mèrit que té" perquè el confinament no ha permès anar a comprar segons quines coses en botigues especialitzades.

La presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel, es mostra "orgullosa" del barri i diu que la gran majoria de cases i blocs de pisos han participat en la iniciativa que està previst que duri tota la setmana. "Fa molt de temps que diem que Temps de Flors no és el Barri Vell i prou, i això demostra que els que estem una mica més allunyats del centre de Girona tenim moltes coses a dir", remarca.

Participació de tots

Des de l'Associació de Veïns de Sant Narcís expliquen que el més els ha sobtat ha estat la gran participació per part d'aquells ciutadans que viuen en les populars cases blanques del barri, com també de les diferents comunitats amb grans blocs de pisos que s'han animat a guarnir els balcons.

"Hi ha comunitats on hi viu molta gent com la Francesc Artau o el carrer Zamora. Això per nosaltres és molt important, perquè vincula directament aquests veïns amb el teixit social i cultural del barri", explica Castel.

A més de la iniciativa que han dut a terme des de Sant Narcís, l'Ajuntament de Girona, conjuntament amb els

organitzadors de Temps de Flors, han difós un vídeo a través de les xarxes socials on s'anima als amants de la mostra a tornar el 2021.