Girona aconsella rutes per al desconfinament que traspassen el seu municipi i arriben a Salt i als Àngels

L'Ajuntament de Girona ha recollit i difós en un web les diferents rutes que es poden fer a la ciutat. Una d'aquestes però, traspassa els límits del terme municipal i arriba fins a Salt després de creuar les hortes de Santa Eugènia. Ho fa per la via verda. A les hortes, el terme gironí acaba al cap d'uns 800 metres, però la ruta dibuixada marca un itinerari que encercla tot el paratge del Pla dels Socs de Salt. Una altra ruta recomanada, passa per les Gavarres i permet arribar fins al santuari dels Àngels, al terme municipal de Sant Martí Vell. Tot això, després que l'alcaldessa, Marta Madrenas, fes una nova crida a respectar la normativa per evitar un rebrot. La normativa actual en la fase 0 de l'estat d'alarma no permet canviar de terme municipal per passejar o fer esport.

Aquest error ha portat a diferents esportistes i geògrafs a criticar la difusió d'aquestes rutes. Molt probablement, el consistori ha reaprofitat itineraris existents en èpoques anteriors al coronavirus sense adonar-se que traspassava el seu límit territorial.

L'objectiu de la pàgina web és donar a conèixer la gran varietat de camins i corriols que té el municipi i així esponjar els carrers i parcs que aquests dies s'omplen de gent que vol anar a passejar o a fer esport. A més, d'aquesta forma es podran garantir les distàncies de seguretat entre les persones per evitar la propagació del COVID-19.



Tots els itineraris es podran trobar a una web denominada "Rutes de Girona" i estaran senyalitzats en un mapa. La pàgina es va posar en marxa ahir i s'anirà actualitzant al llarg dels pròxims dies. De moment, apareixen només alguns recorreguts però la resta estaran actius a partir de demà. Les rutes es poden fer a peu o amb bicicleta i cada una d'elles va acompanyada amb una petita descripció sobre el paisatge, la vegetació i els elements patrimonials que es poden trobar durant l'itinerari. També conté informació sobre la longitud, la dificultat i la durada aproximada de la ruta a peu.