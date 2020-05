Set rutes per anar a passejar o fer esport a Girona

Després de passar més d'un mes i mig tancats a casa, ara que tothom pot sortir a passejar i fer esport (amb algunes restriccions i molta precaució), et proposem diverses rutes a la ciutat de Girona. Es tracta de sortides que es poden fer tranquil·lament, a l'abast de gairebé tothom. Alguns d'aquests itineraris es poden trobar a l'app Girona Rutes que es pot descarregar gratuïtament en les principals botigues d'aplicacions.

Muntanya de la O i ermita del Calvari

Sortint de Sant Pere de Galligants, es dirigim fins al Passeig Arqueològic, que recorrerem sencer fins arribar a Torre Gironella. Un cop allà trobarem una indicació per dirigir-nos fins l'ermita del Calvari i la muntanya de la O seguint el camí de les Creus (passarem per diferents capelletes fins arribar a l'ermita). Amb les pluges recents, el camí està exhuberant de vegetació. Abans d'arribar a l'ermita, trobarem el camí que puja fins la muntanya de la O. Podem tornar pel mateix camí, o des de prop del cim de la munyanya, agafar el corriol que ens porta fins la Vall de Sant Daniel.

Hortes de Santa Eugènia

Les hortes de Santa Eugènia de Girona constitueixen un dels pulmons verds més importants de la ciutat. Estan situades a l'oest del municipi, entre el barri de Santa Eugènia (antic municipi de Santa Eugènia de Ter) i el marge dret del riu Ter. Per la seva proximitat al Ter, tenen un valor ecològic que les ha fet objecte d'un pla especial de protecció i adequació redactat l'any 2005. S'hi pot arribar des de diferents accessos, entre ells el que hi ha al costat del Pont de Fontajau prop del Palau Firal, des de la zona dels Maristes, o bé des d'un camí proper a Can Ninetes.

La Vall de Sant Daniel

Des de Sant Pere de Galligants s'accedeix a la vall de Sant Daniel, extensa zona verda a tocar de la ciutat amb paratges ombrívols i nombroses fonts d'aigua. Si voleu fer un passeig més tranquil, els camins de la vall, molt ben senyalitzats, ens permeten arribar a la plaça de les Sardanes en molt pocs minuts. Allà a prop s'ajunten les rieres de la Torre i de Sant Miquel, que juntament la riera del Polvorí alimenten el riu Galligants. Una mica més lluny, trobarem la Font del Ferro, punt de destí de moltes excursions a la zona. I els que tinguin més ganes de suar, poden arribar fins al castell de Sant Miquel.

La Devesa i les Ribes del Ter

La Devesa és un dels espais més emblemàtics i característics de Girona. Es tracta d'un gran parc de més de 40 hectàrees de terreny, de les quals aproximadament tres quartes parts estan ocupades per plàtans que es disposen en àmplies avingudes que formen un total de 6 illes. A l'altra banda del riu, el parc de les Ribes del Ter és una gran zona oberta envoltada de vegetació de ribera, situada davant del Pavelló Municipal Girona-Fontajau. El parc forma part de l'espai natural de les Ribes del Ter, una zona humida que comprèn els marges del riu al seu pas per Girona. El fet que aquest sector, prou ben conservat, formi part del propi nucli urbà li confereix una gran importància des del punt de vista ecològic i ambiental.

De Montjuic a Campdorà

Deia Enric Mirambell, cronista de la ciutat de Girona mort fa algunes setmanes, que els gironins encara gaudim del privilegi de poder caminar tranquil·lament i en plena natura sense allunyar-nos massa del centre urbà. I destacava que un dels itineraris per "passejar tranquil·lament, admirar els prodigis de la natura i esplaiar-se en la visió d'amples horitzons, és el camí que va des d'on acaben les urbanitzacions de Montjuic, fins a Campdorà".

La ruta del carrilet

La via verda que segueix l'antic traçat del ferrocarril Girona-Sant Feliu de Guíxols es caracteritza per la suavitat de pendents i revolts. A la ciutat de Girona s'agafa resseguint el riu Onyar i passa pel Parc Científic i Tecnològic fins arribar al terme municipal de Quart.