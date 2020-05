Què hi fan un camió i una excavadora al mig de l'Onyar?

Molts veïns de Girona que avui passaven pel Pont de Sant Agustí, pel Pont de la Princesa o pel Passeig Canalejas hauran observat un camió cisterna de grans dimensions i una retroexcavadora al mig de l'Onyar. Es tracta d'una obra de l'emprea municipal Tragirsa, que s'encarrega del sanejament en alta a la ciutat de Girona, i que necessitava reparar un col·lector situat al costat del riu.



En el marc d'aquestes obres, es va fer una actuació a la llera de l'Onyar, al costat de la plaça Catalunya, que va provocar una dura crítica de l'Associació de Naturalistes de Girona. "S'ha destrossat l'hàbitat de moltes espècies, algunes protegides com els amfibis, que es troben en època reproductora. L'Onyar és un riu ja massa castigat per l'acció humana. Demanem mesures correctores i responsabilitats", denunciava l'enitat ecologista.



El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, admetia l'error ahir a la nit en una publicació a Twitter: "Quan fem les coses malament també s'ha de reconèixer. Unes obres que havien de servir per netejar un col·lector de sanejament que hi ha a la llera de l'Onyar han tingut un impacte ambiental inacceptable. Ara toca pensar com fer la reposició de l'espai el més aviat possible!"





Quan fem les coses malament també s'ha de reconèixer. Unes obres que havien de servir per netejar un col·lector de sanejament que hi ha a la llera de l'Onyar han tingut un impacte ambiental inacceptable?????. Ara toca pensar com fer la reposició de l'espai el més aviat possible! ?? pic.twitter.com/XOmUQz5gNN — Martí Terés ??? (@martiteres) May 6, 2020

Abans que Terés admetés el nyap que havien fet, el regidor de la CUP Lluc Salellas lamentava que s'hagués "confós el que era una riba mediterrània naturalitzada amb un terreny en fase prèvia a la construcció d'una autopista"."Esperem que després de l'error vingui la proposta de solució", ha apuntat avui la portaveu del PSC a l'ajuntament, Sílvia Paneque.