Madrenas critica actituds irresponsables a Girona i alerta que un rebrot seria «dramàtic»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha criticat les actituds irresponsables de part de la ciutadania, que se salta les prohibicions o busca com aprofitar les franges horàries per poder sortir diferents cops al dia al carrer. "No anem bé; no hi ha prou policia per seguir cada ciutadà i les restriccions s'han de complir per responsabilitat i solidaritat", ha dit l'alcaldessa.

En aquest sentit, Madrenas avala que tant la ciutat com la Regió Sanitària es mantinguin en fase 0. Ha defensat que la Generalitat ho ha decidit amb criteris objectius i ha alertat que un rebrot comportaria una situació "dramàtica". D'altra banda, l'Ajuntament prioritzarà els infants vulnerables o amb pares que treballin si les escoles bressol poden reobrir al juny.

L'alcaldessa de Girona no ha dubtat a carregar contra aquells que s'han pres a la lleugera l'inici de la desescalada. Madrenas ha admès que és "cert" que part de la ciutadania s'ha agafat el confinament a pit, però també ha dit que hi ha "força persones" que no ho fan. "Una cosa és que hi hagi franges horàries, però l'altra és que s'estudiïn per veure fins a quantes vegades se surt al dia", ha criticat.

Com a exemple, l'alcaldessa de Girona ha posat el cas de majors de 80 anys que surten al matí, al vespre i que també ho fan al migdia "dient que van a comprar". Madrenas hi ha fet incís no perquè siguin els únics que incompleixen, sinó perquè la gent gran és un col·lectiu vulnerable davant la covid-19. "Tenen un 15% de risc de mort", ha recordat.

A banda, l'alcaldessa també ha dit que hi ha gent que es reuneix en grups mentre la mainada juga, o que fins i tot fan servir parcs de salut o instal·lacions esportives quan està "del tot prohibit". Madrenas ha admès que, a diferència d'altres zones de Catalunya, on l'extensió del contagi està essent "substancialment menor", a comarques gironines això no es dona.

I aquí, ha apel·lat a la "solidaritat i la responsabilitat de la ciutadania". Els ha instat a prendre's seriosament el confinament, i ha dit que "si no es fan les coses bé", es trigarà "molt" a assolir la 'nova normalitat'. Madrenas també ha admès que a la ciutat, on ja s'han superat les 3.000 denúncies, no es pot posar un policia al darrere de cada ciutadà. Però ja ha advertit que els agents sancionaran tots els incompliments "flagrants" i que es farà un "seguiment específic" amb la gent gran.



Criteris "objectius"

"Entenc que no anem bé", ha dit Madrenas. I per això, ha avalat que tant Girona com la seva Regió Sanitària es mantinguin en fase 0. L'alcaldessa ha recordat que, a l'hora d'elevar la seva proposta al govern espanyol, la Generalitat ha seguit "criteris objectius" i diu que no s'entendria que l'Estat no la respectés.

L'alcaldessa ha recordat que a la Regió Sanitària el risc de rebrot de la pandèmia és "moderat", però que en aquest escalat, el territori també se situa "a la franja alta". "La prioritat és preservar la salut de les persones, i el que no volem en cap cas és que hi hagi un rebrot important o un contagi intens, perquè això ens portaria a una situació dramàtica tant des del punt de vista sanitari, com social i econòmic", ha dit.

Madrenas també ha fet referència a les crítiques que han fet pobles petits, o fins i tot el mateix president del Consell Comarcal del Ripollès, perquè se'ls mantenia dins la fase 0 de la desescalada. "Els acords es prenen per a una zona concreta; puc entendre la frustració dels alcaldes, tot i que també entenc la dificultat de la Generalitat per establir zones, que en aquest cas són els hospitals de referència que comparteixen", ha dit l'alcaldessa. "Entenc que és difícil aplicar polítiques de bisturí", hi ha afegit.

Per últim, l'alcaldessa de Girona ha dit que encara que no s'entri en fase 1, es mantindran les mesures que es van anunciar aquesta setmana. És a dir, a partir de dilluns la zona blava i verda s'haurà de pagar (també per afavorir el moviment de cotxes i alliberar espai als carrers que han de guanyar voreres) i s'incrementaran freqüències de bus urbà a les línies L1, L2 i L5, es recuperarà la L10 i la L11 s'allargarà fins al Parc Científic.



Beques menjador, dossiers i llibretes

Durant la roda de premsa telemàtica, l'Ajuntament de Girona ha explicat també què es el que s'ha fet des de l'àrea d'Educació durant la pandèmia. La regidora Eva Palau n'ha destacades algunes. Per exemple, s'han garantit beques menjador per a 160 infants de les escoles bressol (s'hi han destinat 25.600 euros) o s'han repartit 2.588 targetes moneder als domicilis de les famílies amb escolars de primària que tenen ajudes de menjador.

A més, per assegurar-se el seguiment del curs a distància, s'han distribuït 793 dossiers a primària, 26 a secundària, fins a 585 lots amb material fungible (llapis, colors, llibretes) i més de 150 ordinadors a alumnes (tant dels mateixos centres com propietat del consistori). A més, l'Ajuntament ha destinat 5.180 euros a comprar tauletes i connexions per a alumnes que cursen finals de cicle. En conjunt, totes les actuacions han suposat una despesa de 56.400 euros.



Les escoles bressol, al juny

Eva Palau també ha explicat que, seguint les directrius d'Educació, la preinscripció a les escoles començarà el 13 de maig. Serà telemàtica, però la regidora ja ha dit que es posaran "tots els esforços que calgui" per garantir que cap nen se'n quedi fora. A més, també ha explicat que, pel que fa als empadronaments que no coincideixin amb el DNI, no caldrà que els pares facin cap gestió per demostrar allà on viuen, perquè ja ho faran internament entre el Departament i el consistori.

Si bé encara no se saben les places que s'ofertaran a la ciutat, Palau sí que ha avançat que la matrícula –que es farà al juny- serà presencial, però que es garantiran totes les mesures de seguretat als centres per prevenir contagis. Ja ha avançat, però, que insistiran al Departament a demanar la "reducció de ràtios"; en especial, arran de la pandèmia.

La regidora també ha anunciat que, si finalment les escoles poden reobrir al juny per acollir alumnes, l'Ajuntament també farà el mateix amb les llars d'infants municipals "per donar resposta a les necessitats de les famílies". Això sí, es reorganitzaran per evitar contagis. "Som conscients que no obriran amb el mateix número d'alumnes que tenien", ha explicat Eva Palau.

Per això, d'entrada, les educadores es posaran en contacte amb les famílies per demanar-los si volen dur els seus fills a l'aula o no, en cas que les llars d'infants municipals reobrin l'1 de juny. Si hi ha excés de nens, el que es farà serà prioritzar aquells de famílies vulnerables o amb els pares que treballin (i no tinguin opció per deixar-los). Es faran diferents horaris, però si els nens el fan continuat, s'hauran de dur el dinar de casa.

En relació a l'Escola de Música, Palau ha explicat que s'oferiran 623 places per al curs vinent i que no s'apujaran preus. Aquí, per garantir distàncies de cara a l'inici dels cursos, es preveuen aprofitar aules d'altres escoles i equipaments propers. A més, a la convocatòria d'ajudes que s'obrirà, es tindrà en compte també aquelles famílies l'economia de les quals s'hagi vist "greument afectada" amb el coronavirus.



Reequilibrar finances a la Fira

Finalment, Madrenas també s'ha referit a l'ERTO que ha presentat Fira de Girona. Ha dit que el lamentava "moltíssim", però que era una mesura necessària després de les anul·lacions de certàmens que hi ha hagut arran del coronavirus.

L'alcaldessa ha explicat que davant les incerteses, han decidit actuar amb "responsabilitat" i ja ha avançat que l'aplicació de l'expedient s'anirà revisant "mes a mes" per aixecar-ne la vigència tan aviat com sigui possible. També ha dit que algunes de les fires que s'han cancel·lat arran de la covid-19 es faran a finals d'any, si la situació sanitària ho permet.



