Tres emprenedors gironins creen un nebulitzador portàtil ideat per desinfectar empreses, botigues, bars o hotels

Tres emprenedors gironins han creat un nebulitzador portàtil ideat per desinfectar qualsevol superfície i lluitar contra el coronavirus. L'aparell es diu Nebulizerair i té múltiples aplicacions. Serveix tant per a una simple peça de roba com per a tota una habitació d'hotel, una botiga, la barra d'un bar o les taules i cadires d'una terrassa, per posar alguns exemples. N'hi ha prou amb ruixar la superfície uns segons, i esperar-se'n uns quants més, perquè quedi desinfectada del tot. "L'objectiu és trencar la cadena de contagi", diu un dels socis, Lluís Díaz. A més de l'aparell portàtil –que costa poc més de 1.000 euros- el nebulitzador sortirà al mercat en dos formats més. Ja tenen 25 comandes i preveuen fabricar-ne fins a 500 per setmana.

De nebulitzar protector solar a desinfectants contra la covid-19. El Nebulizerair porta el segell de tres emprenedors gironins: Lluís Díaz, Pere Garcia-Castany i Alexis Folch. Ara fa vuit anys, van començar a explorar com aplicar la tecnologia de la nebulització – és a dir, dispersar un líquid en microgotes- al camp de la cosmètica.

Ho van aconseguir tant amb el maquillatge com amb la crema solar. D'aquí, precisament, van néixer una mena de dutxes, Sunprotect, que nebulitzen protector solar i que ja s'han instal·lat en algunes platges de la Costa Brava i zones de Xile i el Brasil.

Aquest estiu, els tres socis volien continuar estenent el Sunprotect a més indrets del litoral, però el coronavirus va frenar en sec els projectes. L'arribada de la crisi sanitària, i les necessitats d'incrementar la desinfecció i la higiene per combatre la covid-19, van portar els tres socis a aplicar la seva tecnologia a la lluita contra el coronavirus.

D'aquí en neix el Nebulizerair, un nebulitzador ideat per desinfectar qualsevol superfície i deixar-la lliure de patògens. Tant es pot fer servir per a les mans i la pell, com per a la roba, la fusta, l'acer... I fins i tot és adequat per a llocs on es manipuli menjar. Tot dependrà del tipus de desinfectant que se li posi a l'interior.

L'aparell sortirà al mercat en els propers dies. "Estem esperant que no hi hagi cap canvi de normativa de Sanitat, però tots els productes estan correctament certificats i homologats", diu Díaz, en referència als desinfectants. El nebulitzador tindrà tres formats: dos més compactes (pensats perquè siguin fixes i se situïn en entrades d'empreses o establiments) i un de portàtil.

"Desinfectant en esprai"

Precisament, els tres emprenedors creuen que el nebulitzador portàtil serà el que tindrà més sortida. Es pot fer funcionar amb corrent o bé amb bateria, porta una garrafa de 5 litres de desinfectant a l'interior i només cal engegar-lo i prémer el difusor per desinfectar allò que es vol. "N'hi ha prou amb 2 ó 3 mil·lilitres per metre quadrat per eliminar el virus; és desinfectant en esprai", concreta Lluís Díaz.

L'emprenedor explica que el Nebulizerair té "infinitat" de possibilitats, "per sort o per desgràcia" –això últim, en referència a la pandèmia que l'ha fet néixer. I en concreta algunes: es poden desinfectar ambulàncies, barres de bar, cuines, habitacions senceres d'hotel, emprovadors, peces de roba, cadires, taules de les terrasses, oficines, aules...

A més, el desinfectant actua en qüestió de segons. Cosa que pot ser útil, per exemple, en el cas de les botigues de roba (per desinfectar aquelles peces que es queden a l'emprovador i evitar deixar-les 48 hores en quarantena). A més, com precisa Díaz, en el cas de les habitacions d'hotel o els menjadors, "amb el difusor es pot arribar a tots els racons amb facilitat".

500 per setmana

Per fabricar el Nebulizerair, a més, els tres emprenedors es recolzen amb l'economia local. Exceptuant-ne dues que venen de fora, totes les peces que componen el mecanisme i la carcassa es fabriquen a l'àrea de Barcelona o a les comarques gironines. "Ho produïm tot en centres que estan a un radi de 100 quilòmetres de Girona com a màxim", diu Díaz.

De moment, i quan encara no han sortit a mercat, els tres socis ja han rebut 25 comandes del Nebulizerair. "El sector que més se'ns ha interessat és l'hoteler, un dels més afectats per la crisi de la covid-19", explica Díaz. Però també n'han rebut peticions d'altres, com ara concessionaris de vehicles o, fins i tot, funeràries. "Desgraciadament, moltes famílies no han pogut vetllar el seu difunt i això permetria poder donar seguretat en aquests espais", indica el soci de l'empresa.

Els tres emprenedors preveuen arribar a fabricar fins a 500 nebulitzadors per setmana en els propers mesos. A més, també estan estudiant com aplicar aquesta tecnologia per garantir la desinfecció de llocs on hi hagi major afluència de gent (com ara estadis de futbol o aeroports). "En definitiva, la finalitat de la nebulització és trencar la cadena de contagis de la covid-19, perquè ens permet eliminar en pocs segons la càrrega viral que hi pugui haver en un determinat lloc o superfície", conclou Díaz.