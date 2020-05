Salt destina fins a 200.000 euros al paquet de mesures de suport al teixit comercial i empresarial

L'Ajuntament de Salt ha activat un paquet de mesures de suport al teixit empresarial i comercial del municipi que, a través d'una línia habilitada de fins a 200.000 euros, té l'objectiu de fer front als efectes de la covid-19. Les accions són fruit de l'enquesta que el govern municipal ha fet durant les darreres setmanes a comerços i empreses per saber de primer mà les seves necessitats. Un dels eixos centrals de les propostes és l'obertura d'un Punt Únic d'Atenció des de l'àrea de Promoció de la Ciutat on es prestarà un servei d'assessorament i informació a comerços i restauració, així com a emprenedors, pimes i autònoms.

Segons informen en un comunicat, un altre dels eixos centrals del pla de reactivació saltenc és la creació d'una plataforma global de venda online i entrega a domicili. El consistori assumirà la posada en marxa de la xarxa de distribució. També està previst dissenyar una campanya de comunicació per posar en valor l'oferta comercial de Salt i fomentar la compra de proximitat.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que el conjunt d'accions que posen en marxa s'afegeixen se sumen a les que impulsen des de fa dos mesos i que abasten diferents àmbits. "Les mesures de reactivació econòmica són fruit del treball dels tècnics municipals i de les demandes que hem recollit amb l'enquesta que vam realitzar entre el teixit comercial i empresarial. D'altra banda, també continuem escoltant la resta de grups municipals amb representació a l'ajuntament per anar incloent accions que proposen", argumenta Viñas.



Zona blava i terrasses

Altres mesures que s'impulsaran són la gratuïtat de la zona blava durant 20 minuts per als clients del comerç local un cop l'estacionament de pagament torni a estar operatiu i permetran a les terrasses que ampliïn la superfície que ocupen per adaptar-se als requisits que es requereixen en matèria de seguretat i higiene. Aquesta ampliació es permetrà sempre que sigui possible tècnicament i també es bonificarà la taxa fins al setembre.



Bonificacions impulsades

Pel que fa al capítol de bonificacions i taxes, les mesures inclouen la subvenció de l'IBI 2021 per a aquells propietaris que hagin ajudat els llogaters amb la condonació o rebaixa i, d'altra banda, les taxes pels serveis no prestats durant els mesos de confinament es bonificaran.

També impulsen la creació d'una borsa de locals per a l'obertura de nous negocis amb bonificacions per als propietaris que cedeixin el seu espai per formar part d'aquest nou servei.

El regidor de Foment de l'Ocupació, Toni Vidal, afegeix que també aposten per "fomentar que tots els negocis implementin les mesures per adaptar els espais a les noves necessitats d'higiene i seguretat". En aquest sentit, Vidal subratlla que donaran suport per cobrir aquest costos i atorgaran un certificat 'Covid Free' als establiments que acreditin que compleixen amb els requisits.



Mesures integrades al Pla Estratègic

El paquet de mesures per a la reactivació econòmica s'integren al Pla de Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació aprovat a principis d'abril i que té l'objectiu d'incidir en la inserció laboral.

Aquest document estratègic s'estructura en quatre grans eixos: la millora de l'ocupabilitat, inserció laboral i formació de les persones; el suport al teixit empresarial i a l'emprenedoria; la consolidació de la promoció econòmica de la vila i l'articulació de mecanismes de coordinació entre l'administració local i altres agents implicats.

