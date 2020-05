Girona reobre el parc del Migdia i els jardins de la Devesa per descongestionar els espais verds

L'Ajuntament de Girona ha reobert l'accés al parc del Migdia i als jardins de la Devesa perquè la ciutadania tingui més punts on anar a passejar o a practicar esport. La voluntat del consistori és "descongestionar" els espais verds de la ciutat, sobretot en hores punta, perquè així es pugui mantenir la distància de seguretat entre les persones. Pel mateix motiu, la setmana passada es va permetre l'accés a les Vies Verdes de Girona.

Aquests dies, la brigada de jardineria de l'Ajuntament ha estat treballant al Parc del Migdia per avui poder-lo obrir al públic amb totes les garanties. Des del 16 de març que aquest espai verd, igual que els Jardins de la Devesa, estaven tancats al públic com a mesura per prevenir l'expansió del COVID-19. A partir d'avui, però, els esportistes i les persones que surten a passejar poden gaudir també d'aquests dos punts de la ciutat.