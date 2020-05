Girona incrementarà les sancions a qui se salti les franges horàries

Fonts de l'equip de govern de la ciutat de Girona asseguren que a partir d'aquest divendres la Policia Municipal incrementarà l'activitat sancionadora a tots aquells que se saltin la normativa. Davant l'increment del que l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha qualificat d'actituds irresponsables per part de la ciutadania, el consistori ha decidit actuar amb major contundència que fins ara. Tot i que Madrenas assegurava que "no hi ha prou policia per seguir cada ciutadà", el cert és que s'ha instat els agents a actuar amb més determinació.

"A partir de demà es començarà a multar, i a multar fortament a la gent que no compleixi els horaris", assegura un regidor. Afegeix que és important que tothom porti "la declaració de responsabilitat a sobre indicant perquè s'ha sortit de casa" i recorda que cal dur el DNI, fins i tot els nens.

Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la UdG, en un escrit a les seves xarxes socials, ha lamentat que responsables públics anuncïin "mesures que no tenen cap base jurídica i que només busquen atemorir la població". En aquest sentit, recorda que el DNI és obligatori només a partir dels 14 anys, i que per tant no es pot exigir als nens. Així mateix, insisteix que el certificat autoresponsable no és, en cap cas, un document obligatori.

Aguirre també apunta que no hi ha base jurídica en les sancions per trencar el confinament basades en una infracció per desobediència, criteri que comparteix l'advocacia de l'Estat.