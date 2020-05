Jutgen enmig de mesures contra el coronavirus l'acusat d'intentar matar una treballadora social de Salt

L'Audiència de Girona jutja aquest dimecres l'acusat d'intentar matar d'una ganivetada una treballadora social de Salt el 23 de novembre del 2018. El judici es fa enmig de mesures de seguretat contra la covid-19. A la sala de vistes, mascaretes, garantir les distàncies per evitar contagis i desinfectar el micròfon i la cadira on seuen els testimonis i els pèrits després de cada declaració.

L'acusat s'enfronta a una pena de fins a 15 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Segons les acusacions, d'entrada va atacar la víctima per l'esquena per evitar que es pogués defensar i, quan es va girar, li va assestar una ganivetada al pit. L'acusat declara al final del judici.

