Ampliaran l'espai de terrasses de bars i restaurants de Girona per la crisi del coronavirus

L'Ajuntament de Girona impulsarà 147 mesures per combatre la crisi generada per la covid-19. Afectaran a diverses àrees de la ciutat i tindran una inversió de 2 MEUR. Per una banda, mobilitat serà una de les que tindrà més pes amb accions que ja s'estan portant a terme.

Però el document també preveu ajudar als bars i restaurants ampliant la seva zona de terrasses. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas en roda de premsa ha apuntat que més que ampliar l'aforament, l'objectiu és ampliar l'extensió de cada terrassa.

De fet, amb les noves mesures de seguretat, la distància entre les taules haurà de ser més gran. Això provocarà que els establiments hagin de "duplicar" l'espai de terrassa si volen mantenir l'aforament que tenien fins ara, una mesura que no sempre es podrà aplicar, segons la seva ubicació.

L'alcaldessa ha garantit que estudiaran "cas per cas" per donar una resposta acurada. També estan oberts a noves propostes.



Casals d'estiu més barats

Marta Madrenas també ha anunciat que el 15 de maig s'obriran les inscripcions per als casals d'estiu municipals Es faran durant el juliol i agost i es reduirà previsiblement l'afluència d'infants i joves en cada grup, limitant-los a quinze persones. A més, l'alcaldessa ha anunciat que aquest any la matrícula serà més barata per tal que els diners no suposin un escull per a les famílies.

