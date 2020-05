Noves pintades contra els esportistes a Sant Daniel

L'aparició d'unes pintades contra la gent que va a la vall de Sant Daniel de Girona a fer esport han causat estupefacció. «Si no veniu estem millor», «Prou esport a la vall», «Si no t'hi conviden no vinguis» o «Tenim fems. No volem virus. A passeig, a Font de la Pólvora», són alguns dels missatges apareguts al principal carrer de la vall. Tant a tocar de sant Pere de Galligants com a l'entorn del monestir mil·lenari.

Els escrits, a l'asfalt i en cartells informatius han causat l'enuig de l'Associació de Veïns de Sant Daniel. Per les xarxes socials, l'entitat ha rebutjat l'acció i es recorda que la vall és un «espai és obert» a tothom que hi vulgui venir, amb el degut respecte per l'entorn. Al mateix temps, deixen clar que no estan d'acord amb les actituds incíviques d'algunes de les persones que van a la vall «embrutant l'entorn, aparcant a qualsevol lloc o sense seguir les normes de convivència». Però, racalquen que això «no justifica les pintades que no ens representen».

La vall, a la porta de les Gavarres i al terme municipal de Girona, s'ha convertit des de fa anys en un dels pulmons verds de la ciutat i un lloc habitual per caminar, córrer o anar en bicicleta. És el principal punt d'accés per arribar al castell de Sant Miquel o al santuari dels Àngels des de la capital gironina. Des de fa temps, això ha generat un estira-i-arronsa entre alguns veïns i els esportistes. De fet, no és el primer cop que apareixen pintades d'aquest estil. Si ara s'hi pot llegir «si n' t'hi conviden, no vinguis» o «ves a la Devesa», fa poc menys d'un any als escrits s'hi podia llegir: «L'esport embrut la vall», «esport a la ciutat, gràcies» o «no embruteu la vall».

La massificació de la zona va portar l'Ajuntament a implantar diferents mesures de senyalització per evitar conflictes i accidents entre vianants i esportistes, sobretot ciclistes que circulen a tota velocitat. La policia va fer, a més, diferents canmpanyes sancionant cotxes mal aparcats, sovint de gent que s'apropa a la vall en cotxe i després l'aparca on creu per fer esport o també d'usuaris de les barbacoes de la font del Ferro. Aquest punt també ha estat motiu de queixa habitual per la brutícia dels qui en fan ús. Sovint deixen restes dels àpats a l'entorn i ple de papers higiènics després de defecar. En fer 50 anys de l'annexió de la vall a Girona, com a queixa va aparèixer un enorme estructura en forma del número «50» embolcallat en paper higiènic enmig d'un camp.