Impotència a Santa Eugènia pels abocaments il·legals a les hortes

L'Associació de veďns de Santa Eugčnia denuncia la «inacció» de l'Ajuntament de Girona davant l'incivisme reiterat que pateixen les hortes amb abocaments il·legals per part d'empreses i particulars i bretolades als horts i planters.

Animals morts i esquarterats, envasos de peix i marisc, carretons de supermercats, material de construcció i, fins i tot, un cotxe cremat. Tot això ha estat abocat il·legalment a les hortes de Santa Eugènia en el darrer any i mig. I ni tan sols el confinament decretat per evitar la propagació del coronavirus ha aturat l'incivisme que pateix des de fa anys aquest paratge que, segons l'Ajuntament de Girona, és un dels «pulmons verds» de la ciutat.

L'últim gran abocament es va produir el passat 24 d'abril en una de les entrades i al costat de la zona de pícnic on hi van aparèixer centenars de fruites i verdures mig podrides que es van acabar de fer malbé al llarg dels set dies que van seguir a la intempèrie fins que dijous passat van ser retirades.

I mentrestant, l'Associació de Veïns de Santa Eugènia segueix denunciant aquesta situació una i altra vegada amb l'esperança que finalment, el consistori hi posi remei. Això sí, cada cop, amb més impotència. «És una pena que un lloc que està fet per ser sostenible estigui tan brut. És molt trist», lamenta la presidenta de l'entitat, Natàlia del Campo qui remarca que els veïns i veïnes se senten «impotents» i que n'estan «tips».

En aquest sentit, Del Campo critica la «inacció» municipal i la «falta de neteja i control» de la zona. «Des de l'Ajuntament no s'estan posant mesures preventives per controlar l'accés a la zona», subratlla la representant veïnal qui recorda que a Salt, s'han instal·lat càmeres per regular i limitar l'entrada a aquest indret. I és que, segons apunta la presidenta de l'entitat, un dels grans problemes és la facilitat amb la qual poden entrar fins a les hortes els cotxes i camions tant de particulars com d'empreses.

Un fet que facilita també, que qualsevol persona pugui entrar a destrossar i a robar en horts i planters, una problemàtica que, segons Del Campo, també es repeteix. «Hi entren a fer bretolades, a llençar mobles i envasos, a fer mal als animals o a destrossar les casetes dels hortolans», relata la portaveu de l'Associació qui indica que dimecres a la nit, van cremar una de les casetes. «No podem permetre que la gent marxi per l'incivisme i la porqueria. Volem que siguin hortes perquè aporten molt a la ciutat de Girona», afegeix.

Per això, Del Campo reitera que «falta implicació» de l'ajuntament per «posar-hi remei» i que cal buscar un projecte que sigui «bo» per les hortes de Santa Eugènia i per la ciutat de Girona. «No veiem cap pas del consistori ni que s'impliqui per gestionar-ho», etziba la presidenta de l'entitat recordant que fa un any, l'equip de govern els va dir que «intentarien que la neteja es fes un cop per setmana». Un fet que, assegura, no s'ha produït.

Per la seva part el regidor de sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, va reconèixer tenir «detectat» que es produeixen males pràctiques i conductes incíviques a les hortes per part de persones que no en son usuaris i va avançar que, des del consistori, estan valorant la possibilitat d'establir mesures per tenir un major control de la zona. «A Salt tenen videocàmeres que permeten fer un control dels accessos amb vehicles a la zona de les hortes i estem valorant d'introduir alguna mesura d'aquest tipus», va dir Terés qui va recordar que la recollida es fa cada 15 dies en quatre punts on es permet fer l'abocament dels residus vegetals dels hortolans.