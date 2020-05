L'emprenedor holandès Boyan Slat, Premi FPdGI Internacional 2020

L'inventor i emprenedor holandès Boyan Slat, que cerca solucions per eliminar el plàstic dels oceans, ha estat reconegut aquest dilluns amb el Premi Fundació Princesa de Girona Internacional 2020, que tanca la llista de guardonats d'aquest any.

S'ha anunciat després d'una reunió telemàtica d'un jurat d'experts, presidida pel metge epidemiològic, investigador i membre del Consell Assessor de la fundació, Pedro Alonso, ha informat l'entitat en un comunicat.

El jurat ha reconegut la trajectòria del fundador de The Ocean CleanUp per "haver-se enfrontat a alguns dels problemes ambientals globals plantejats per la contaminació per plàstics en els oceans i rius del món amb innovació, esperit empresarial i una cerca constant de solucions tecnològiques".

També ha destacat que Boyan Slat mostra com a innovador "una energia i una creativitat excel·lents sent un exemple per a altres joves emprenedors socials i ambientals", i s'ha mostrat impressionat per la seva lluita contra la contaminació d'oceans i rius amb 16 anys.

Boyan Slat (1994) va decidir realitzar un projecte en l'institut per investigar sobre la contaminació plàstica dels oceans en bussejar a Grècia i trobar més plàstic que peixos, i després d'aquest treball va començar a idear un sistema passiu que, aprofitant els corrents oceànics, pogués facilitar la neteja de plàstic.

En 2013 va fundar The Ocean CleanUp, de la qual és director executiu, que té com a objectiu desenvolupar un sistema de tecnologies avançades per eliminar el plàstic dels oceans del món, i ha aconseguit recaptar més de 30 milions de dòlars a través de donacions.

La proclamació de Boyan Slat tanca la llista de guardonats de l'edició de 2020 al costat del químic Rubèn Darío Costa, l'innovador tecnològic Guillermo Martínez, el guionista Guillermo García López i l'emprenedora Pepita Marín Rey-Stolle, tots ells dotats amb 20.000 euros.