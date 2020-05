La crisi del coronavirus deixa un impacte de 7,2 milions a l'Ajuntament de Girona

La crisi del coronavirus ha deixat, de moment, un impacte econòmic de 7,2 milions d'euros (MEUR) a les arques de l'Ajuntament de Girona. Per una banda, per tots aquells ingressos que s'han deixat de percebre (i que sumen 6 MEUR) i per l'altra, per totes aquelles despeses extraordinàries i ajudes a les quals s'ha hagut de fer front (els 1,2 MEUR restants).

L'alcaldessa, Marta Madrenas, reclama a la Moncloa que els permeti endeutar-se per ajudar la ciutadania i també creu que els bancs haurien de concedir préstecs a interès zero al món local. D'altra banda, i davant la desescalada del confinament, Madrenas ja ha avançat que s'impulsaran mesures com ampliar passos de vianants i reduir el trànsit motoritzat per garantir distàncies.

Menys ingressos i més despeses per ajudar els més desvalguts i afrontar les conseqüències de la covid-19. L'Ajuntament de Girona xifra en 7,2 MEUR l'impacte econòmic que la crisi sanitària ha provocat, de moment, a les arques municipals. I és un de moment, perquè l'estat d'alarma continua.

D'aquest global, 6 MEUR corresponen a ingressos que s'han deixat de percebre. Gairebé una tercera part –en concret 1,5 MEUR- procedeixen d'impostos derivats de l'activitat econòmica i immobiliària, com les plusvàlues (787.000 euros), els ICIO que no s'han recaptat (600.000 euros) o les noves altes d'IBI (100.000 euros).

Però el llistat també inclou molts altres conceptes que no s'han ingressat. Per exemple, les quotes d'escoles bressol (421.000 euros), les zones verdes i blaves d'aparcament (600.000 euros), les ocupacions de via pública i taxes de terrasses (176.000 euros), les quotes i usos d'instal·lacions esportives (290.000 euros), les entrades a museus (110.000 euros), les quotes de l'Escola de Música (92.000 euros) o els passis de teatres i espectacles (100.000 euros).



1,2 MEUR extraordinaris

En paral·lel, la covid-19 també ha obligat el consistori a incrementar partides per mitigar els efectes de la crisi o adaptar el dia a dia de l'Ajuntament al confinament. En concret, aquestes despeses extraordinàries sumen 1,2 MEUR. I la immensa majoria, 870.000 euros, s'han destinat a l'àrea de Drets Socials per donar ajuts directes a famílies (com les targetes moneder) o atendre els més vulnerables (per exemple, habilitant el pavelló de Palau per als sensesostre).

Maria Àngels Planas també ha explicat que part de la despesa s'ha destinat a "reorganitzar internament l'Ajuntament" (comprant ordinadors i mòbils perquè el personal teletreballi). La tinenta d'alcaldia, a més, ha subratllat que, pel que fa als proveïdors, tot i haver hagut de fer suspensió de contractes, allò que sí que ha fet el consistori ha estat continuar garantint les nòmines dels seus treballadors.

"Els hem pagat de manera immediata", ha dit Planas, destacant que és "important" que aquestes empreses "no hagin hagut de presentar ERTO". Entre d'altres, la mesura ha permès garantir sous dels socorristes de les piscines, els informadors de les biblioteques, els educadors, etc.



Augmentar el deute

Ja d'entrada, Maria Àngels Planas ha subratllat que, de facto, els 6 MEUR que s'han deixat d'ingressar suposen que l'Ajuntament passi de tenir un pressupost de 123 MEUR a un de 117 per a aquest 2020. I aquí, tant la tinenta d'alcaldia d'Hisenda com l'alcaldessa han fet una clara petició a l'Estat: que els permetin endeutar-se per ajustar aquest desequilibri i també destinar tots els diners del superàvit –a Girona, 4 MEUR- per fer front a les necessitats socials derivades de la covid-19.

"Mai hem estirat més el braç que la màniga", ha dit Madrenas, recordant que el nivell d'endeutament del consistori és del 36%. Per això, en comptes d'haver de destinar diners a deduir més deute, com hi obliga la llei d'estabilitat pressupostària, l'alcaldessa ha reclamat al govern espanyol flexibilitzar una norma que ara per ara "no té cap sentit" i permetre'ls incrementar l'endeutament "per fer polítiques potents d'ajut a la ciutadania".

A més, l'alcaldessa també reclama que, davant la crisi sanitària, els bancs no facin "beneficis" amb el món local. I que concedeixin préstecs sense interès. "Els ajuntaments volem ser motor de recuperació", ha subratllat Madrenas.



Passos de vianants més amples

Durant la roda de premsa telemàtica, l'alcaldessa de Girona també ha parlat de l'inici de la desescalada del desconfinament. Ha recordat a la ciutadania que el pla aprovat per l'Estat s'ha de concretar al BOE, i que per tant, hi pot haver encara "variacions".

Sobre l'anunci que ha fet la Moncloa de posar franges horàries, Madrenas ha reclamat que puguin ser els ajuntaments els qui les estableixin en funció de la seva realitat. "És un error voler centralitzar per no poder aplicar mesures de bisturí, que és el que podríem fer des de la proximitat, i en canvi voler passar el rodet", ha dit l'alcaldessa de Girona.

Pel que fa al desconfinament, Madrenas també ha avançat que l'Ajuntament ja està treballant amb un pla per "organitzar el futur", que inclourà mesures "ambicioses". Entre d'altres, ha revelat que s'ampliaran els passos de zebra en determinades zones de la ciutat –per garantir distàncies- i que "forçosament" es reduirà la mobilitat motoritzada per prioritzar els vianants i les bicicletes. "És evident que són mesures que vindran per quedar-se; estem parlant de garantir la salut de la ciutadania, però també impulsaran la mobilitat sostenible", ha dit.

Per últim, en referència als 37 positius que s'han detectat al geriàtric Maria Gay, l'alcaldessa ha dit que molts són "asimptomàtics" i ha recordat que, en aquest àmbit, la competència correspon a Salut. Sí que ha dit, però, que el consistori n'està informat i que ha ajudat a l'hora, per exemple, de desinfectar els carrers i l'entorn del centre.