Sol solet i dissabte concorregut i poc confinat a Girona

Sol solet i dissabte concorregut a la ciutat de Girona. Qui diu que s'ha d'estar tancat a casa, mirant la Casa de Papel a Netflix mentre es pentina el gat al sofà, fent mandonguilles seguint receptes del xef Nandu Jubany per Instagram exercitant el físic amb el gimnàs virtual de la mediàtica gironina Patry Jordan o jugant i fent manualitats a la zona zer del pis amb els nens?

Tot i la crida al confinament i a sortir al carrer només per fer les compres necessàries o per anar a treballar els que estan autoritzats, la ciutat, aquest matí, era un formiguer. Com una sortida en desbandada de gironins. Tothom tenia necessitats sobrevingudes un casual dia assolellat de cap de setmana. I els Mercats eren dos dels punts neuràlgics. Gent cap aquí i cap allà, alguns en parella. A la Devesa, l'activitat es manté els dimarts i dissabtes amb les parades més separades que antigament. Els clients es movien lliurement entre la massa. Com una festa de la botiga al carrer, amb la mascareta com a diferencial. Un parc on, per cert, no s'hi pot fer esport ni en solitari.

El mercat del Lleó està obert cada dia i aquest dissabte es podien veure llargues i respectuoses cues per entrar a l'interior de l'equipament per l'unica porta habilitada. Unes cues d'espera que, també, es podien observar, en supermercats o botigues de queviures. Hi haurà una segona onada de compra compulsiva de paper higiènic? Falten fruits secs o crispetes per mirar pel·lícules entre setmana? El búnquer de menjar de confinament amb conserves s'està esgotant de cop?

A l'exterior del Mercat del Lleó però, el bullici era espectacular. Qui diu s'han de mantenir les distàncies al carrer? El metre i mig, el mateix que, per cert, hauria de servir per avançar un ciclista a la carretera, es trencava constantment. Hi havia cua a les parades però els clients que buscaven els productes trencaven els marges de prudència establerts.

No era com un dissabte normal d'abril sense pandèmia, però sí que hi havia major mobilitat que entre setmana. "Tothom s'espera a anar a comprar el dissabte si es pot fer entre setmana?, preguntava molta gent a les xarxes. Pel costum de fer-ho així tota la vida o perquè havia començat una desescalada en el confinament?

Probablement el sol hi va tenir alguna cosa a veure, després de diversos dies grisos, amb temperatures baixes, pluja i vent. Però una revisió ràpida a les xarxes socials permetia veure imatges amb moltíssims vianants i vehicles cap aquí i cap allà. Sobretot en aquests dies confinats on les xarxes s'han convertit el refugi de la indignació, l'espieta i l'envejós.

L'escena pot ser el preludi del que pot passar a partir d'avui, amb els infants, per fi, amb el permís per sortir a l'aire lliure, per propi gust o perquè els pares els facin servir per sortir al carrer, sense mirar des del balcó els qui fins ara ho feien,sense problema, amb un gos.